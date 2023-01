Bankrotte Kryptobörse FTX: Anwälte entdecken fünf Milliarden Euro

FTX-Gründer Bankman-Fried plädiert auf nicht schuldig

Der Gründer der insolventen Kryptowährungs-Plattform FTX, Sam Bankman-Fried, hat vor einem Gericht in New York in den USA auf nicht schuldig plädiert. Der 30-Jährige ist unter anderem wegen Betrugs angeklagt. Der Prozess gegen ihn soll voraussichtlich im Oktober beginnen.

