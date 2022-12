Energie: Strom wird für Zehntausende Hamburger deutlich teurer

Vattenfall informierte in den vergangenen Tagen zahlreiche Hamburger über die Preiserhöhungen (Symbolbild).

Hamburg. In den E-Mail-Fächern vieler Hamburger dürfte in diesen Tagen eine Nachricht von Vattenfall eingegangen sein. Der Inhalt war zwar erwartbar, aber dennoch unerfreulich. Denn das dort eingegangene PDF trägt den Namen „Preisanpassung 2023“. Zum 1. Februar 2023 erhöht der schwedische Energiekonzern die Preise.

So soll ein Kunde aus dem Norden der Hansestadt im Tarif Easy12 Strom künftig für eine Kilowattstunde (kWh) 39,87 Cent zahlen. Bisher waren es 28,27 Cent – plus 41 Prozent. Auch der Grundpreis wird höher: Statt 11,45 Euro im Monat werden künftig 13,90 Euro fällig – 21 Prozent mehr als vorher.

Energie: Vattenfall erhöht Preise für Strom

Wegen der guten Beschaffungsstrategie habe man im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern den Strompreis auf einem günstigen Niveau halten können, schreibt Vattenfall den Kunden: „Die Preise am Großhandelsmarkt sind in den letzten Monaten jedoch weiter drastisch gestiegen und so hoch wie nie zuvor.“ Haupttreiber dieser Entwicklung ist der Ukraine-Krieg, der seit Monaten Energie massiv verteuert.

Der Stromeinkauf koste viel mehr und mache mit den gestiegenen Netznutzungsentgelten des örtlichen Stromnetzbetreibers die Erhöhung notwendig, so der Konzern. Die Stromnetz Hamburg GmbH erhöht diese zum Januar von 7,4 auf 8,920 Cent/kWh (netto). Auch die Offshore-Netzumlage steigt, während drei andere Preisbestandteile sinken.

Zehntausende Hamburger betroffen

„Der von Ihnen erwähnte Fall betrifft Sonderverträge, deren Preisgarantie ausgelaufen ist“, sagte eine Vattenfall-Sprecherin auf Anfrage. Die Preisgarantie werde nun angepasst. Betroffen seien „Kunden in ganz Deutschland, darunter auch einige Zehntausend in Hamburg, vornehmlich aber bundesweit“. Die Sprecherin verwies auf die im November angekündigte Preisanpassung.

Darin ist von einer Erhöhung der Grundversorgungstarife die Rede. Der Verbrauchspreis im Tarif „Hamburg Basis Privatstrom“ steige zum Februar von 33,29 Cent/kWh auf 41,96 Cent/kWh, hieß es damals. Der Grundpreis erhöhe sich von 9,66 auf 11,65 Euro pro Monat. Der typische Hamburger Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2500 kWh müsse mit Mehrkosten von etwa 20 Euro pro Monat rechnen. Erhöhungen in anderen Tarifen werden aber nicht erwähnt.

Energie: Auch Verträge ohne Preisgarantie betroffen

Man kommuniziere exemplarisch den Tarif in der Grundversorgung, sagte die Sprecherin auf Nachfrage: „Neben den Grundversorgungstarifen erhöhen sich in den Sondertarifen dann die Preise, wenn die Preisbindung ausläuft.“ Verträge ohne Preisgarantie seien ebenso von der Erhöhung betroffen.