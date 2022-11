Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax mit moderaten Gewinnen - China bleibt im Blick

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der Dax hat am Dienstag einen kleinen Teil seiner Vortagesverluste wettgemacht. Stützend wirkte die kräftige Erholung an den Börsen in China und Hongkong. Die Hoffnung allerdings, dass die chinesische Staatsführung ihre Null-Covid-Politik lockern könnte, scheint sich vorerst wohl nicht zu erfüllen.