Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankfurt

Börse in Frankfurt Dax startet mit Plus

Frankfurt/Main. Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag dank positiver Vorgaben aus den USA und Asien an seinen starken Wochenausklang angeknüpft. Der Dax zog kurz nach dem Handelsstart um 0,73 Prozent auf 13.184,06 Zähler an. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 1,00 Prozent auf 25.958,63 Punkte, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um 0,45 Prozent auf 3586,23 Punkte stieg.

«Der Fakt, dass der Dax am Freitag über der psychologisch wichtigen Marke von 13 000 Punkten geschlossen hat, überstrahlt alle Risiken und Belastungsfaktoren und flößt den Börsianern neuen Mut ein», sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Kommentare von Notenbankern, die eine straffe Geldpolitik befürworten, ließen die Aktienanleger im Moment erstaunlich kalt. Altmann verwies auf weitere Aussagen von Notenbankern in den USA und Deutschland übers Wochenende, die für weitere Zinsschritte plädierten.

