Trotz der Corona-Krise hat sich die Zahl der Kinoleinwände in Deutschland seit 2019 praktisch nicht verändert. „Den staatlichen Hilfen sei Dank, die haben in dieser Hinsicht gut funktioniert“, sagt dazu Peter Dinges, Vorstand der Filmförderungsanstalt. Wie es nach dem Auslaufen der Hilfen weitergehe, müsse sich aber erst zeigen. Für das zweite Halbjahr könnten „schmerzliche Entwicklungen realistischerweise leider nicht ausgeschlossen werden“, so Dinges. Während bundesweit der durchschnittliche Eintrittspreis gegenüber dem ersten Halbjahr 2019 um sieben Prozent auf 9,21 Euro zulegte, ist er in Hamburg um acht Prozent auf 9,07 Euro gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Kinos in Hamburg von 32 auf 33 Filmtheater.