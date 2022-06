Flughafen: So sollen die Firmen das Chaos jetzt lösen

Flughafen-Chaos- Ausländische Hilfskräfte sollen Abhilfe schaffen

Wegen eines Mangels an Fachkräften herrscht an deutschen Flughäfen Chaos. Nun kommt die eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe der Bundesregierung der Branche entgegen und will die Einreise von ausländischen Hilfskräften erleichtern. IMAGES AND SOUNDBITES