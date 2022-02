Einzelhandel Hamburg Luxus-Juwelier Wempe plant neue Mega-Filiale in der City

Immobilieninvestor Signa startet den Umbau an dem Gebäudekomplex zwischen Alsterarkaden und Neuem Wall.

Der Immobilieninvestor Signa baut in dem Gründerzeitkomplex neue Einzelhandels- und Büroflächen. Was sich in der neuen Filiale ändert.