Mittelstand ächzt unter Lieferengpass und steigenden Kosten

Ein rotes Warnschild mit der Aufschrift "Stop" hängt an einem Lager für leere Frachtcontainer im Cargo-Bereich des Flughafens Frankfurt. (Archivbild).

Die Auftragslage bei vielen Firmen ist gar nicht so schlecht. Doch weil wichtige Teile oder Rohstoffe fehlen, knirscht es in der Produktion. Schnelle Entspannung ist nicht in Sicht.