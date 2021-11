Das Containerterminal Altenwerder war am Montag von einer IT-Störung betroffen. Am Morgen stauten sich die Lkw vor der Zufahrt. Um 0.50 Uhr hatte es einen Teilausfall des Computersystems gegeben. Dadurch konnten die angelieferten Container nicht mehr abgefertigt werden. Um 7.40 Uhr schien der Fehler behoben zu sein. Doch gegen Mittag brach das System erneut zusammen. Diesmal musste das gesamte Terminal vom Netz gehen, um den Fehler in der Software zu lokalisieren. Am Nachmittag gab es deshalb einen Rückstau der Fahrzeuge über den Finkenwerder Knoten hinweg bis zur Autobahn 7. Ein Hackerangriff könne ausgeschlossen werden, sagte am Montagnachmittag ein HHLA-Sprecher. Der Fehler sei inzwischen lokalisiert und werde nun behoben. Ab wann der Betrieb wieder normal verlaufen werde, konnte der Sprecher nicht sagen.