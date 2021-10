Demonstration Teure Energie: Was die IG Metall jetzt vom Staat fordert

Die Zweite Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, kommt am Freitag nach Hamburg.

Gewerkschaft will Wandel der Wirtschaft zur Klimaneutralität mitgestalten. In Hamburg ist eine Kundgebung am Fischmarkt geplant.