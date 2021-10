Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Börse in Frankurt

Börse in Frankurt Dax durch optimistische Unternehmen angetrieben

Frankfurt/Main. Am deutschen Aktienmarkt hat der Dax am Dienstag die Gewinne vom Wochenbeginn fortgesetzt. Mehrere Unternehmen hatten sich am Morgen optimistisch zum weiteren Jahresverlauf geäußert.

Das kam bei Anlegern gut an. Der deutsche Leitindex stieg in den ersten Handelsminuten um ein halbes Prozent auf 15.677 Punkte. Er ließ damit die Marke von 15.600 Punkten hinter sich, an der er zuletzt mehrfach gescheitert war.

Rückenwind gibt es auch von den US-Börsen, wo der Dow Jones Industrial und der marktbreite S&P 500 am Vorabend die Rally fortgesetzt und weitere Rekordmarken erreicht hatten.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rückte um 0,35 Prozent vor auf 34.972 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte etwas weniger stark zu.

© dpa-infocom, dpa:211026-99-737803/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft