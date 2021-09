Wenig Bewegung auf deutschem Aktienmarkt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main. Nach einer bisher durchwachsenen Handelswoche hat sich der deutsche Aktienmarkt heute früh zunächst kaum von der Stelle bewegt. Der Dax lag am Morgen 0,06 Prozent im Minus bei 15.714,04 Zählern.

An den beiden vorangehenden Tagen hatte der deutsche Leitindex zulegen können, war letztendlich aber kaum über die Marke von 15.700 Punkten hinausgekommen.

Der MDax der 60 mittelgroßen Börsenwerte fiel kurz nach dem Handelsauftakt um 0,3 Prozent auf 35.763,64 Punkte. Auch in Europa tat sich kaum etwas: Für den Leitindex EuroStoxx 50 stand ein Minus von 0,1 Prozent auf 4187,49 Punkte zu Buche.

In China ringen Einzelhandel und Industrie wieder zunehmend mit den Folgen der Pandemie. Die enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus der zweitgrößten Volkswirtschaft fachen die ohnehin weltweit schwelenden Konjunktursorgen weiter an. Die wichtigsten asiatischen Märkte fielen daraufhin ins Minus. Auch die Wall Street hatte am Vorabend schwächer geschlossen. Der Leitindex Dow Jones fiel im Verlauf auf den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten.

© dpa-infocom, dpa:210915-99-224236/3

