Lebensmittel Immer mehr Soja in Deutschland angebaut

Erntemaschinen fahren über ein Sojafeld in Morro Azul in Brasilien.

Die Anbaufläche für Soja hat sich in Deutschland in wenigen Jahren verdoppelt. Die Nachfrage nach dem heimischen Produkt steigt weiter. Denn in Europa sind Genveränderungen verboten.