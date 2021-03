Corona und Blumen Warum Zierpflanzen jetzt in Hamburg knapp werden

Bei André Harden in Kirchwerder blühen die Frühjahrsblumen. Verkauft werden sie nur im Umland.

Blumen und Co.: Frühjahrsblüher aus den Vier- und Marschlanden gehen an Gartencenter in Nachbarländern. Wo Hamburger Pflanzen kaufen.