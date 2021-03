Friedenspflicht endet Proteste in Corona-Zeiten: IG Metall startet Warnstreiks

Kundgebung der IG Metall auf dem Holzmarkt in Jena.

In der Nacht auf Dienstag startet die IG Metall bundesweite Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. Die Pandemie erzwingt schon am Aktionstag zuvor neue Protestformen.