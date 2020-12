Reedereichef Vespermann: „Hamburgs Hafen muss produktiver werden“

Hamburg. Auch Hamburg-Süd-Chef Arnt Vespermann ist beruflich stark von der Corona-Krise betroffen. Im Abendblatt-Interview erzählt er von seiner neuen Art des Arbeitens, den Plänen für die Reederei und gibt den Verantwortlichen im Hafen einen Ratschlag.

Hamburger Abendblatt: Herr Vespermann, wann waren Sie das letzte Mal beim Mutterkonzern Maersk in Kopenhagen?

Arnt Vespermann: Oh (überlegt), das ist wohl im August gewesen. Früher war ich alle zwei, drei Wochen in Kopenhagen. Das wäre derzeit gar nicht möglich, da ich auf beiden Seiten in Quarantäne müsste. Die normale Tagestour würde für mich dann drei Wochen dauern.

Vermissen Sie den direkten Kontakt?

Ja, vieles läuft auf einer zwischenmenschlichen Basis besser. Das gilt nicht nur intern, sondern auch in der Beziehung zu unseren Kunden. Irgendwann ist der Akku des persönlichen Verhältnisses leer und muss wieder aufgefüllt werden.

Wie viele Mitarbeiter bei Hamburg Süd arbeiten denn derzeit im Büro?

Vielleicht 25 bis 40. Also maximal rund fünf Prozent der Hamburger Belegschaft. Hätten sie mich vor einem Jahr gefragt, ob es möglich wäre, das Unternehmen innerhalb von sieben Tagen auf Homeoffice umzustellen, wäre ich vor Lachen auf dem Boden aufgeschlagen. Aber es geht. Dank des hervorragenden Einsatzes der Mitarbeiter. Und die Kunden haben darunter nicht gelitten. Im Gegenteil, die Kundenzufriedenheit ist unserer jüngsten Umfrage zufolge weiter angestiegen. Die Mitarbeiter der Maersk-Gruppe und der Hamburg Süd erhalten für Ihren Einsatz in diesem Jahr generell einen Corona-Bonus von 1000 Dollar.

Das Jahr läuft für Maersk ja auch positiv. Das Unternehmen hat seine Gewinnerwartungen angehoben.

2020 ist zweifelsohne ein gutes Jahr für uns, was wir im Frühjahr so nicht erwartet hatten. Wir veröffentlichen keine getrennten Zahlen, aber die Entwicklung von Hamburg Süd verläuft spiegelbildlich zur Entwicklung der ganzen Gruppe. Wir haben einen leicht höheren Rückgang des Transportvolumens durch unseren besonderen Fokus auf Lateinamerika, das von der Corona-Krise im Sommer stärker betroffen war. Gleichwohl hat sich die Mengenentwicklung auch dort wieder erholt, sodass wir in der Profitabilität nicht schlechter dastehen als Maersk insgesamt.

Spielen die politischen Verwerfungen, die es in Lateinamerika gibt, keine Rolle?

Nein. Der Im- und Export ist davon unseres Erachtens nicht betroffen.

Sind die Zahlen besser als 2019?

Was den Import in Lateinamerika betrifft nicht. Der Export, vor allem von Lebensmitteln aus der Region ist gestiegen. Vor allem der Export aus Asien in die USA läuft sehr gut. Es brummt.

Die Linienreeder haben die Erhöhung der Frachtraten und damit der Erlöse auch durch eine Verknappung der Transportkapazitäten erreicht. Gilt das auch für Hamburg Süd?

Wir haben aus der Lehman-Krise 2008 gelernt, als wir das Kapazitätsangebot lange aufrechterhalten hatten. Damals hatten wir sehr spät reagiert und sind den rückläufigen Mengenentwicklungen stets mit Verzögerung hinterhergelaufen. Als sich jetzt die Pandemie breitmachte, reagierten wir sehr schnell auf die sinkende Nachfrage und passten unsere Kapazitäten an. Das ist gar nicht so einfach. Sie können ja ein Schiff nicht von heute auf morgen aus dem Dienst nehmen. Sie müssen es erst einmal leeren, zu irgendeinem Ankerplatz fahren, sich um die Crew kümmern. Es dauert Wochen, ein Schiffssystem zu adjustieren. Wenn man erst einmal ein Schiff herausgenommen hat, tut man sich schwer, es gleich wieder in Fahrt zu setzen. Man wartet erst einmal ab, ob die wieder ansteigende Nachfrage nachhaltig ist. Dieses vorsichtige Agieren ist uns zugutegekommen. Die Transportnachfrage ist sehr schnell wieder gestiegen, die Schiffsraumkapazität daher knapp.

Was sind die Gründe dafür, dass sich die Lage auf dem Schifffahrtsmarkt so schnell erholt hat, die Pandemie wütet ja weiter?

Unter der Pandemie hat vor allem der Servicebereich wie Reisen und Gastronomie gelitten, weniger der Konsumbereich. Wer früher auf dem Weg zur Arbeit im Café sein Frühstück geholt hat, sitzt jetzt zu Hause, investiert in einen neuen Toaster und eine Kaffeemaschine und denkt: Die Wände könnten auch mal wieder gestrichen werden. Damit steigt die Nachfrage nach Konsumgütern. Und wir fahren ja nicht nur normale Konsumgüter, wir fahren auch Medikamente und Schutzkleidung und so fort.

Fahren Sie auch den neuen Impfstoff?

Ja, Pharma ist für uns eine große Sparte. Wir fahren den Impfstoff in der Maersk-Gruppe vor allem in die USA. Hier spielt Luftfracht eine Rolle.

Obgleich es der Maersk-Gruppe gut geht, hat sie die Öffentlichkeit Anfang September mit einem heftigen Sparprogramm überrascht. Eine Sprecherin sprach von 26.000 bis 27.000 betroffenen Stellen im gesamten Konzern. Inwiefern hat das auch Hamburg Süd getroffen?

Das war kein Sparprogramm, sondern eine stärkere Fokussierung der Gruppe auf die Kunden hin. Für uns hat das bedeutet, dass wir unsere kommerzielle Organisation enger mit der von Maersk zusammengeführt haben, um die Abstimmung innerhalb der Gruppe zu optimieren. Da hatten wir Nachholbedarf. Es war nie Sinn und Zweck, Mitarbeiter abzubauen, sondern näher an den Kunden heranzukommen. Davon waren natürlich bei uns weltweit einige Hundert Stellen betroffen. Das heißt aber nicht, dass sie abgebaut wurden. Sondern es gab ganz überwiegend Umgruppierungen und neue Verträge.

Damit hat Hamburg Süd wieder ein Stück Eigenständigkeit verloren ...

Nein, das war keine Einbahnstraße. Wir haben beispielsweise das Regional Ocean Management von Maersk und Hamburg Süd für Europa hier in Hamburg in unserem Haus zusammengeführt. Es sind ganz wenige Kollegen nach Kopenhagen abgewandert, es sind aber auch welche von dort gekommen. Niemand wurde hier betriebsbedingt gekündigt. Wir haben uns von einigen, ganz wenigen Mitarbeitern einvernehmlich getrennt. Wir bauen aber auch auf.

Inwiefern?

Hamburg Süd hat derzeit rund 820 Mitarbeiter in Hamburg. Wir wollen im kommenden Jahr mehr als 30 Stellen zusätzlich besetzen.

Sie haben bei der Übernahme 2017 gesagt: „Hamburg Süd bleibt Hamburg Süd.“ Halten Sie das aufrecht?

Ja. Fragen sie unsere Kunden, deren Sicht ist das Entscheidende, und das Produkt Hamburg Süd hat sich für sie nicht verschlechtert, sondern verbessert. Als wir damals übernommen wurden, hat so mancher unseren Abgang vorausgesagt. Und was ist? Wir wurden nicht abgewickelt, sondern sind lebendiger denn je, weil auch Maersk den Wert unserer Marke erkannt hat. Zudem würden wir die großen Herausforderungen der digitalen Transformation ohne eine große Muttergesellschaft wie Maersk im Rücken nur schwer stemmen können. Übrigens ist auch die Mitarbeiterzufriedenheit leicht angestiegen, trotz der Umstrukturierung.

Sie haben das Hochhaus aufgestockt, Ihre Firmenzentrale ausgebaut. Bleiben Sie denn auf absehbare Zeit überhaupt hier in der Willy-Brandt-Straße?

Wir haben nicht nur gebaut, wir haben auch noch umliegend Büros angemietet. Sagen wir so: Irgendwann wird die Pandemie vorbei sein, dann werden wir auch wieder ins Büro zurückkehren. Ich glaube aber, nicht im selben Maße wie früher. Ich schätze mal, dass nur noch 70 Prozent der Mitarbeiter gleichzeitig da sein werden. Die angemieteten Büros werden wir dann nicht mehr brauchen.

Denken Sie daran, dieses Haus zu verlassen?

Unser Haupthaus gehört dem Oetker-Konzern, und unser Mietvertrag läuft bis Ende 2021 mit der Möglichkeit auf Verlängerung. Ob wir danach bleiben, wissen wir nicht. Heute zu sagen, wie viel Platz wir benötigen, ist sehr schwierig. Es wurde eine New-Work-Arbeitsgruppe mit Mitarbeitern eingerichtet, die darüber diskutiert, wie flexibel die Büronutzung künftig sein wird.

Gibt es bei Ihnen Kurzarbeit?

Wir haben 58 Beschäftigte des Reisebüros in Kurzarbeit. Niemand wurde entlassen. Das Reisebüro soll weiterhin verkauft werden, der Prozess war nur durch Corona ins Stocken geraten.

Sie haben durch die Übernahme durch Maersk­ Zugriff auf konzerneigene Umschlagterminals erhalten. Ist das ein Vorteil?

Ein gewaltiger. Durch die Abwicklung am eigenen Terminal können wir den Kunden den Durchgang bestimmter Ladung beim Löschen und Weitertransport wesentlich schneller anbieten, als wenn der Terminalbetreiber ein Dritter ist.

Im Hamburger Hafen betreibt Maersk kein eigenes Terminal. Nun war Maersk an Hamburg auch nie besonders interessiert ...

… das ist nicht fair. Man sollte eher sagen, dass der Hamburger Hafen jahrzehntelang nicht interessiert daran war, hier Linienreeder einzubinden, sondern den Güterumschlag allein gemacht hat. Anders als viele andere Häfen, wie beispielsweise Rotterdam.

Ist das von Hamburg ein Fehler gewesen?

Im Nachhinein ja.

Wie kann die Politik das Ruder herumreißen, um den Hamburger Hafen wieder nach vorne zu bringen? Sollte sie jetzt auch den Reedern Terminalbeteiligungen anbieten?

Ich denke, dass sich die großen Linienreedereien in Nordeuropa jetzt positioniert haben. Das bringt kaum mehr was. Hamburg muss erkennen, dass es in einer Wettbewerbssituation mit den anderen europäischen Nordhäfen steht, die man bestehen muss. Die Stadt hat große Reedereien. Sie muss aber akzeptieren, dass ein Reeder seine Entscheidung, welchen Hafen er anläuft, nie aus Heimatverbundenheit trifft, sondern nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Was muss der Hamburger Hafen also tun, um am Ball zu bleiben?

Seine Hinterlandverbindungen sind gut. Die muss er weiter verbessern. Und er muss produktiver werden. Schauen Sie sich Antwerpen an. Da hinken wir hinterher. Und wenn sie eine geringere Produktivität haben und das auch noch zu einem höheren Preis, macht das die Entscheidung der Reeder für Hamburg nicht leichter. An diesen Problemen muss Hamburg arbeiten. Dennoch sollte man den Hafen nicht abschreiben, denn er bietet weiterhin seine Vorteile.

