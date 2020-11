Städtevergleich Potsdam, Bonn oder Dresden punkten in Corona-Zeiten

Blick über die Stadt Mainz vom Dom aus mit einer Fischaugen-Optik. Mainz hat im Ranking deutscher Großstädte bei der Wirtschaftskraft einer Studie zufolge deutlich an Boden gut gemacht.

Naherholungsgebiete, Kinder-Betreuung und Homeoffice: Die Prioritäten vieler Menschen haben sich in der Corona-Krise verschoben. In manchen Städten lebt es sich in Pandemie-Zeiten leichter.