Hamburg. Die Corona-Pandemie schlägt voll auf den Hamburger Ausbildungsmarkt durch. Das zeigt die am Donnerstag vorgestellte Ausbildungsbilanz der Arbeitsagentur Hamburg. Danach sind noch 1305 Schulabgänger ohne einen Ausbildungsplatz.

Das sind 20,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen ging um 13,6 Prozent zurück.

"Im Frühjahr legte Ausbildungsmarkt Vollbremsung hin"

„Denn im Frühjahr legte der Hamburger Ausbildungsmarkt praktisch eine Vollbremsung hin“, sagt Sönke Fock, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit. „Der persönliche Kontakt zur Berufsberatung, zu den Lehrkräften und den Ausbildungsbetrieben war unterbrochen. Bewerber, Ausbildungsfirmen, Eltern und Lehrer waren verunsichert, Schul- und Betriebspraktika sowie Ausbildungsbörsen wurden abgesagt.“

Zeitgleich überschlugen sich bei der Arbeitsagentur die Antragszahlen auf Kurzarbeitergeld. 24.700 Betriebe, darunter auch Ausbildungsbetriebe, zeigten seit März für über 375.000 Beschäftigte Kurzarbeit an.

Sönke Fock ist seit Mai 2011 Chef der Agentur für Arbeit in Hamburg.

Foto: Michael Rauhe

Deutliche Rückgänge bei Ausbildungsverträgen

Insgesamt ging die Zahl der Ausbildungsanfänger in diesem Jahr um acht Prozent zurück: 17.825 junge Menschen starteten in das Berufsleben. Im Vorjahr waren es noch 19.400. Deutliche Rückgänge bei den Ausbildungsverträgen verzeichneten auch Handelskammer (minus 15 Prozent) und die Handwerkskammer mit einem Rückgang von zwölf Prozent.

Mit 12.335 Schulabgängern starteten knapp 13 Prozent weniger in eine duale Berufsausbildung. Lediglich bei den Gesundheitsberufen gab es ein Plus der Ausbildungsanfänger von 2,7 Prozent. Rund 1900 junge Menschen haben in diesem Bereich eine Ausbildung angefangen. Insgesamt gibt es in Hamburg noch 716 unbesetzte Ausbildungsstellen.

Zu befürchten ist, dass sich der Trend zu weniger Ausbildung im nächsten Jahr fortsetzt. Denn bisher wurden elf Prozent weniger Lehrstellen gemeldet als zum Vergleichszeitpunkt des Vorjahres.

Hamburgs DGB-Vorsitzende Katja Karger schlägt Alarm: „Auszubilden ist kein Wunschkonzert, sondern gesellschaftliche Verpflichtung. Der Bund hat den Betrieben 500 Millionen Euro als Unterstützung zur Verfügung gestellt, damit sie dieser Verpflichtung nachkommen – die müssen nun auch abgerufen und genutzt werden. Da erwarte ich mehr Anstrengungen aus der Wirtschaft. Wir reden hier schließlich über die Zukunftsperspektive junger Menschen.“