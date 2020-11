Hamburg. Wer jetzt noch den Gasanbieter wechseln will, muss die Tarife besonders sorgfältig auswählen. Denn erst knapp die Hälfte der Gasanbieter, zu denen man beim Vergleichsportal Verivox direkt wechseln kann, hat die ab Januar greifende CO 2 -Steuer in ihren Tarifen berücksichtigt. Dieser Trend zeigt sich auch, wenn man die zehn günstigsten Anbieter für einen jährlichen Verbrauch von insgesamt 20.000 Kilowattstunden (kWh) in Hamburg bei dem Vergleichsportal aufruft.

So ist beim günstigsten Anbieter E.on (Erdgas Pur) mit einem Jahrespreis von 760 Euro die CO 2 -Abgabe noch nicht enthalten, wie das Unternehmen auf Nachfrage bestätigt. Gegenüber der Grundversorgung von E.on als Vergleichsgrundlage spart ein Haushalt im ersten Jahr rund 690 Euro. Deutlich besser sieht es bei den folgenden Anbietern Maingau, Vattenfall und Eprimo aus. Sie alle berücksichtigen bereits die neue Klimaabgabe und weisen ein fast identisches Einsparpotenzial zum E.on-Grundtarif auf. Nur bei Eprimo sinkt die Ersparnis auf 670 Euro im ersten Jahr.

Ab Januar kommen wieder höhere Energiepreise auf Verbraucher zu

Die hohe Ersparnis aus der Beispielrechnung ergibt sich vor allem aus Bonuszahlungen der Anbieter. Um die Einsparungen aufrechtzuerhalten, muss dann Jahr für Jahr zu einem neuen Anbieter gewechselt werden. Wer das nicht möchte, muss Tarife ohne Bonus wählen. Die Ersparnis zum E.on-Grundtarif beträgt dann rund 520 Euro im Jahr, etwa beim Anbieter Maingau und dem Tarif Gas Regio. Die CO 2 -Steuer ist hier bereits enthalten.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), steht hinter der CO2-Besteuerung.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Ab Januar 2021 kommen wieder höhere Energiepreise auf Verbraucher zu. Dann werden für den Ausstoß einer Tonne Kohlendioxid (CO 2 ) 25 Euro fällig. Ein Musterhaushalt mit einem Gasverbrauch von 20.000 kWh wird dann um 119 Euro pro Jahr zusätzlich belastet, sofern das nicht schon im aktuellen Gastarif berücksichtigt ist. Das dürfte bei den wenigsten Verbrauchern der Fall sein, da jetzt die ersten Tarife mit Einschluss der CO 2 -Abgabe auf den Markt kommen.

Bis 2025 steigt der CO 2 -Preis schrittweise auf 55 Euro je Tonne. Die Mehrkosten liegen dann für einen Haushalt bei 262 Euro jährlich für die Gasheizung.

Zeitpunkt für Anbieterwechsel beim Gas ist günstig

Die CO 2 -Abgabe ist Bestandteil des Klimaschutzprogramms 2030. „Der höhere CO 2 -Preis verteuert fossile Brennstoffe und bringt uns den Klimazielen näher“, sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Für Autofahrer werden somit auch Benzin und Diesel teurer. Doch dafür sollen Pendler mit langen Anfahrtswegen zur Arbeit steuerlich entlastet werden.

Der Liter Heizöl verteuert sich durch die Abgabe derweil um acht Cent. Auch hier lohnt also noch eine Bevorratung in diesem Jahr. 3000 Liter Heizöl kosten in Hamburg beim günstigsten Anbieter 1215 Euro.

Der Zeitpunkt für einen Anbieterwechsel beim Gas ist aktuell günstig. Das trifft vor allem für Verbraucher zu, die noch in einem Grundversorgertarif sind, der mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden kann. „Die Großhandelspreise sind seit Jahresbeginn deutlich gesunken“, sagt Lundquist Neubauer von Verivox. Der Importpreis für Erdgas ist seit Januar 2020 um mehr als ein Drittel gefallen. Doch laut Verivox sind die Tarife der Grundversorger seit Januar kon­stant geblieben oder sogar noch leicht teurer geworden, während die anderen Tarife bis November um rund 14 Prozent abgesenkt wurden.