Hamburg. Die Aktionäre des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich brauchten im Frühjahr starke Nerven: Als Mitte März die erste Welle der Corona-Pandemie Deutschland und die Wirtschaft überrollte, und die Kurse vieler börsennotierter Unternehmen steil abstürzten, gehörte der Hamburger Konzern zu den großen Verlierern. Der tiefe Fall des Jungheinrich-Papiers, das gut zwei Jahre zuvor mit mehr als 42 Euro sein Allzeithoch erreicht hatte, stoppte erst bei 10,01 Euro.

Maschinenbaubranche, stark exportorientiert, abhängig von Zulieferungen aus dem europäischen Ausland – Jungheinrich erfüllt viele Voraussetzungen, um durch die Auswirkungen des Virus auf die Weltwirtschaft langfristig in Mitleidenschaft gezogen zu werden. So schien es jedenfalls.

Knapp acht Monate später brauchen die Anteilseigner wieder starke Nerven: Die Frage, vor der sie stehen, lautet diesmal aber nicht „Schnell aussteigen, bevor der Verlust noch größer wird?“, sondern „Jetzt schon verkaufen oder auf einen noch höheren Gewinn spekulieren?“ Denn der Kurs des Jungheinrich-Papiers schreibt seit dem März-Absturz eine der steilsten Aufwärtskurven am deutschen Aktienmarkt. Trotz der Corona-Krise, sehr wahrscheinlich aber sogar wegen ihr.

Jungheinrich-Aktien: Tiefpunkt im März

Jungheinrich-Aktien haben seit dem Tiefpunkt im Frühjahr um 265 Prozent zugelegt. Damit sind sie das derzeit erfolgreichste Papier eines börsennotierten Hamburger Unternehmens. In den letzten Oktobertagen notierte das Papier bereits wieder bei mehr als 37,50 Euro. Kurz zuvor hatte der Konzern seine Jahresprognose angehoben. Zwar folgte ein herber Rückgang binnen weniger Tage auf knapp über 30 Euro, doch zuletzt legte der Kurs wieder Tag für Tag deutlich auf mehr als 36 Euro zu.

Am Dienstag kommender Woche wird der Konzern über seine Geschäftszahlen für die ersten drei Quartale berichten. Die wesentlichen Fakten sind bereits bekannt: „Seit mehreren Wochen belebt sich die Kundennachfrage. Jungheinrich erwartet deshalb im Restjahr 2020 höhere als zunächst geplante Umsatzerlöse“, teilte der Konzern unlängst mit. Er erwartet nun neue Aufträge und Erlöse von bis zu 3,7 Milliarden Euro statt von bis zu 3,6 Milliarden. Das Ergebnis vor Steuern (Ebt) werde voraussichtlich zwischen 155 und 205 Millionen Euro betragen, hieß es. Zuvor war der Vorstand von 105 bis 155 Millionen Euro ausgegangen.

Und anders als wenige Monate zuvor angenommen, werde sich das Unternehmen nicht verschulden müssen, sondern ein Nettoguthaben „deutlich über 50 Millionen Euro ausweisen“, so das Management um Vorstandschef Lars Brzoska. Zudem werde Jungheinrich seinen Marktanteil in Europa voraussichtlich ausbauen können. Dort erzielt der Konzern den Großteil der Umsätze. Jeder fünfte in Europa verkaufte Stapler ist in Jungheinrich-Gelb lackiert.

Vor Corona lief es gar nicht gut

Gleichwohl: Im Vergleich zum Vorjahr sind die wichtigsten Kennzahlen ziemlich mau. So hatte Jungheinrich 2019 erstmals mehr als vier Milliarden Euro erwirtschaft. Der Einbruch in diesem Jahr kommt allerdings keineswegs unerwartet. Dass es 2020 deutlich schlechter laufen werde, wusste man in der Konzernzentrale am Friedrich-Ebert-Damm in Wandsbek bereits im Sommer vergangenen Jahres, als das Coronavirus noch gar nicht existierte, aber die internationalen Handelskonflikte die Weltwirtschaft belasteten. Bei den Hamburgern kamen ab der Jahresmitte 2019 deutlich weniger Aufträge rein. Auch deshalb kommen sie bislang erstaunlich gut durch die Corona-Krise.

„Jungheinrich hat sich frühzeitig auf einen Abschwung vorbereitet“, sagt der Aktienanalyst Stefan Augustin, der den Konzern für Warburg Research in Hamburg beobachtet. Der damals neue Vorstandschef Brzoska verordnete dem Unternehmen ein Kostensenkungsprogramm und verkündete bereits im Frühjahr: „Jungheinrich hat sich wetterfest gemacht.“ Analyst Augustin lobt nun die „günstigen Kostenpositionen“ des Konzerns. Er empfiehlt, Jungheinrichpapiere zu kaufen und traut ihnen einen Kurs von 38 Euro zu. In seiner jüngsten Analyse hob er seine Schätzungen zum operativen Ergebnis in diesem und dem kommenden Jahr an.

Durch die Krise geht der Konzern weitgehend unbeschadet. Das Unternehmen selbst bezeichnet die Geschäftsentwicklung trotz Corona als „sehr zufriedenstellend“. Nur ein Werk in Süddeutschland musste kurzzeitig schließen, weil Zulieferungen ausblieben. Ansonsten konnte durchgearbeitet werden. Daran hat die zweite Corona-Welle bislang nichts verändert. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt läuft die Produktion in allen Werken von Jungheinrich, die Lieferketten sind weitgehend intakt. Die Standorte des Konzerns arbeiten, soweit dies die lokalen staatlichen Regelungen zulassen, ohne größere Einschränkungen“, beschreibt ein Unternehmenssprecher den aktuellen Stand der Dinge. Ansonsten gibt man sich wortkarg in Wandsbek vor der offiziellen Bekanntgabe der Zahlen für das dritte Quartal.

Viele Unternehmen investieren in Logistik

Analyst Augustin ist nicht allein mit seiner positiven Sicht auf den Konzern und dessen wahrscheinliche Entwicklung in der nahen Zukunft. Seine Kollegen bei anderen Bankhäusern hoben die Jungheinrich-Kursziele zuletzt reihenweise an. Sechs der 18 Institute, die Jungheinrich analysieren, empfehlen derzeit, die Aktie zu kaufen, drei raten zum Verkauf, der Rest plädiert auf Halten.

Beflügelt wurde und wird die Erwartung, dass der Kurs steigt, durch die in jüngster Zeit stark wachsende Nachfrage nach Gabelstaplern und hochautomatisierten Warenlagern. „Viele Unternehmen bauen wegen der Erfahrungen in der Corona-Krise ihren E-Commerce aus. Und viele dieser Unternehmen investieren in ihre Logistik“, sagt Stefan Augustin. „Im Moment sehen wird vor allem in China einen unglaublich boomenden Fördertechnik-Markt mit einer Steigerungsrate von 76 Prozent im dritten Quartal.“

In Wandsbek wird derweil vor allem langfristig geplant. Vorstandschef Brzoska will Mitte November die Konzernstrategie Jungheinrich 2025 vorstellen.