Hamburg. An Hapag-Lloyd geht die Corona-Krise spurlos vorbei. Trotz sinkender Transportvolumina hat Hamburgs Traditionsreederei im dritten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet und hebt jetzt die Prognose fürs Gesamtjahr 2020 kräftig an. So stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von Juli bis September auf 350 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 253 Millionen Euro, also fast 100 Millionen Euro weniger.

Aufgrund dessen ist Deutschlands größte Containerreederei nun auch für das Gesamtjahr deutlich zuversichtlicher. Hapag-Lloyd erwartet jetzt einen Gewinn vor Zinsen und Steuern von, 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro. Bisher hatte Vorstandschef Rolf Habben Jansen lediglich ein Plus in einem Korridor zwischen 0,5 und einer Milliarde Euro prognostiziert. In der Folge machte die Aktie der Hamburger an der Börse einen Kurssprung um drei Prozent.

Hapag-Lloyd trotzt Corona: Rigoroses Kostenmanagement

Als Grund nennt Habben Jansen eine steigende Nachfrage und ein rigoroses Kostenmanagement. „Wir haben ein starkes drittes Quartal mit einer hohen Nachfrage erlebt, insbesondere für Exporte aus Asien. Dank der positiven Marktentwicklung und der vielfältigen Maßnahmen, die wir in den letzten Monaten eingeleitet haben, erwarten wir ein Geschäftsjahr mit Ergebnissen, die deutlich über unserer bisherigen Prognose liegen.“

Weniger glücklich sind Hamburgs Spediteure sagt der Vorsitzer des Vereins Hamburger Spediteure Willem van der Schalk, weil sie die Zeche zahlen müssen. „Wo es Gewinner gibt, gibt es auch Verlierer“, sagt van der Schalk. Die Reedereien hätten in der Corona-Krise das Transportangebot künstlich verknappt, wodurch die Transportraten deutlich angestiegen seien.

„Für die gerade mittelständisch geprägten Verlader und Spediteure bedeutet das, dass sie die Raten akzeptieren müssen. Friss oder stirb“, sagt van der Schalk. Er fordert einen partnerschaftlichen Umgang der Reeder mit den Spediteuren. „Volkswirtschaftlich ist das , was da passiert, nicht positiv.“