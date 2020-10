Hamburg. Vorschriftsmäßig mit Maske vor Mund und Nase betritt eine Frau das Feuerhaus Hamburg an der Kieler Straße. „Wir bauen unsere Wohnung um. Und ich überlege, unseren alten Ofen gegen einen neuen auszutauschen“, sagt die Itzehoerin. Daher wolle sie sich mal umschauen. Geschäftsinhaber Mathias Buhr fragt, aus welchem Jahr das Gerät stamme? „Vor 1995“, entgegnet die Kundin, die offenbar schon eine gewisse Vorahnung hat. Denn der Fall ist damit klar. Für gewöhnlich stehe da ohnehin ein Austausch an, sagt der 54-Jährige. So wünscht es der Gesetzgeber.

„Seit Anfang September kommen häufiger Leute mit solchen Anfragen rein“, sagt Buhr dem Abendblatt. Es gebe Tage, an denen bis zu fünf Kunden mit diesen Anliegen das Geschäft betreten. Im vergangenen Jahr sei mit dem Thema Austausch dagegen niemand vorstellig geworden. „Die erhöhte Nachfrage zieht sich schon durch das ganze Jahr“, sagt der gelernte Ofenbaumeister und studierte Betriebswirt. „Aber jetzt zum Winter wird es mehr.“

Zu einer ähnlichen Lageeinschätzung kommt man auch beim Konkurrenten Zander Ofenbau. „Die Nachfrage ist gestiegen. Wir sind permanent am Austauschen“, sagt Geschäftsinhaber Thomas Flindt. 30 bis 40 Prozent mehr Kunden als im vergangenen Jahr würden in dem Geschäft am Berner Heerweg nachfragen. Viele Kunden seien erschrocken, wenn sie von ihrem Schornsteinfeger den Hinweis bekämen, dass sie etwas tun müssten.

Die Heizung gilt als der mit Abstand größte Erzeuger von Kohlendioxid im Haushalt

Dabei ist die Rechtslage seit vielen Jahren bekannt. Bereits vor zehn Jahren verabschiedete die Bundesregierung die 1. BImSchV – in Langform: die erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes. Sie regelt die Übergangsfristen für Kamin- und Kachelöfen, die vor dem 22. März 2010 in­stalliert wurden.

Hohe Nachfrage nach Kaminöfen weil Feinstaubbestimmungen schärfer. Feuerhaus-Inhaber Mathias Buhr Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Die Heizung gilt als der mit Abstand größte Erzeuger von Kohlendioxid im Haushalt. Zwar schont laut Umweltbundesamt die Verbrennung von Holz statt Öl oder Gas das Klima. Denn es werde bei der Holzverbrennung nur die Menge Kohlendioxid freigesetzt, die der Baum im Laufe seines Lebens gebunden habe. Aber es gibt auch einen Nachteil des nachwachsenden Rohstoffes: Die Verbrennung von Stämmen und Ästen führe zu vergleichsweise hohen Schadstoffemissionen.

Die in Deutschland aufgestellten etwa 11,7 Millionen Kamine und Kachelöfen, die mit Holz befeuert werden, verursachen vor allem viele kleine Feinstaubpartikel. In diesem Bereich setzten sie 2016 nach Behördenangaben mit 17 Prozent fast ebenso viele Emissionen frei wie der gesamte Straßenverkehr. Bei größeren Feinstaubpartikeln waren es neun Prozent. Nach Angaben des Zen­tralverbands Sanitär, Heizung, Klima kann immerhin jeder vierte deutsche Haushalt mit Holz heizen.

Aktuell läuft den Besitzern von Kaminen die Zeit weg

Deshalb beschloss die Politik, den größten Luftverpestern den Garaus zu machen. Viele alte Modelle mussten schon gewechselt werden. Aktuell läuft den Besitzern von Kaminen die Zeit weg, die in den Jahren 1985 bis 1994 hergestellt wurden. Bis zum 31. Dezember 2020 müssen alle diese Geräte ausgetauscht werden. Der Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik (HKI) schätzt die Zahl der betroffenen Kaminöfen, Kachelöfen, Heizkamine und Pelletgeräte in Deutschland auf zwei Millionen Stück. Für Öfen, die zwischen 1995 und dem 21. März 2010 eingebaut wurden, gibt es noch eine Schonfrist bis Jahresende 2024. Dann müssen auch sie ersetzt werden. Es sei denn, die Geräte unterschreiten die Grenzwerte von 150 Milligramm Staub und vier Gramm Kohlenmonoxid je Kubikmeter Abgas.

Alte Holzöfen, die die Feinstaubgrenzwerte übersteigen, müssen bis zum 31. Dezember 2020 ausgetauscht oder umgerüstet werden. Es gibt jedoch Ausnahmen von dieser Regelung.

Foto: dpa

Fachhändler Buhr hält das für nahezu ausgeschlossen. „Der Unterschied zwischen den Kaminöfen ist riesengroß. Das Wort ,Feinstaub‘ gab es damals noch gar nicht.“ Das Umweltbundesamt sieht das offenbar ähnlich und schreibt auf seiner Homepage: „In den meisten Fällen lohnt es sich, einen effizienteren und emissionsarmen Ofen einzubauen.“

Buhr fasst die wesentlichen Gründe dafür zusammen. Die Technik sei heute eine ganz andere, sagt er. Früher wurden beispielsweise Schamottsteine verwendet. Diese saugen die Wärme auf. Heute würden Thermoplatten verwendet, die die Hitze zurück in den Feuerraum strahlten. Zudem würde mit sogenannter Tertiärluft gearbeitet. Buhr zeigt an einem Ofen an der Rückwand des Feuerraums mehrere kleine Löcher, aus denen zusätzlich Luft einströmt.

„Die alten Dinger sind Holzfressmaschinen“

Die Folge: Im Feuerraum wird es heißer, und das Holz verbrennt besser. Der Wirkungsgrad liege auch dank einer viel besseren Verarbeitungsqualität heute bei 80 Prozent. Früher sei es die Hälfte gewesen. Dadurch wird auch weniger Holz als Brennstoff gebraucht – was sowohl den Rohstoff als auch den Geldbeutel schont. Für die gleiche Wärmeleistung würde ein Drittel weniger Holz gebraucht, heißt es. Die sparsamsten Geräte erreichen die Energieeffizienzklasse A+. Eventuelle Mehrkosten bei diesen Öfen können sich laut Umweltbundesamt durch einen niedrigen Brennstoffverbrauch rechnen.

Wegen der fortgeschrittenen Technik lohne sich das (nur zum Teil mögliche) Nachrüsten mit Filtern von bestehenden Anlagen nicht, heißt es in der Branche. Zumal dies teuer sei und auch noch kostspielige Nachmessungen notwendig mache. Häufig fehlten zudem Scheiben an den Öfen, oder durch den jahrelangen Gebrauch seien die Türen verzogen. „Die alten Dinger sind Holzfressmaschinen“, sagt Buhr. Die besten modernen Geräte würden nur noch sieben Milligramm Staub pro Kubikmeter ausstoßen. Laut HKI liegen die Emissionen von neuen Holzöfen bis zu 85 Prozent niedriger als bei Altgeräten.

Hersteller haben derzeit wochenlange Lieferzeiten

Das Feuerhaus Hamburg wirbt auf der Homepage damit, die größte Ausstellung in der Hansestadt zu haben. „Keiner hat mehr Öfen im Laden stehen als ich“, sagt Buhr. An die 100 Geräte sind es. Noch bis Jahresende lockt er seine Kunden mit einem Rabatt. Beim Austausch eines alten Geräts werden 200 Euro auf den Preis des neuen Ofens erlassen. Allerdings müssen sich die Kunden sputen, damit seine drei Mitarbeiter bis Jahresende das Gerät noch einbauen können. Die Lager der Hersteller seien teilweise schon leer, mit wochenlangen Lieferzeiten muss gerechnet werden.

Um die 3000 Euro müssen die Kunden für ihren neuen Ofen schon einplanen. „Den alten nehmen wir mit und entsorgen ihn, den neuen weihen wir ein“, sagt Buhr. Nach der Corona-Pause, während der er den Laden für zwei Monate schließen musste und kaum Aufträge hatte, laufe das Geschäft ganz gut. Die drohende Stilllegung alter Öfen und die Pandemie helfen dabei. „Das Geld für den ausgefallenen Italien-Urlaub kann man auch in den Ofen investieren“, sagt Buhr. Weil viele ohnehin im Homeoffice sind, sei die Bereitschaft dafür auch vorhanden. Und Kollege Flindt verweist noch auf einen anderen Aspekt, der das Geschäft mit den Kaminöfen treibt: „Ein Ofen hat auch etwas mit Gemütlichkeit und Atmosphäre im Haus zu tun.“

Die Dame aus Itzehoe ist im Feuerhaus vor allem an einem drehbaren Kaminofen interessiert. Nach rund 15-minütiger Beratung verlässt sie das Geschäft in Stellingen. Unter dem Arm hält sie einen Stapel mit Katalogen. Sie will sich nun erst einmal mit ihrem Mann beratschlagen.