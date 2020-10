Hamburg. Es kann schon mal passieren, dass im 5. Stock des Kontorhauses am Schopenstehl in der Hamburger Altstadt ein Landmaschinenaufkäufer aus der Ukraine unangemeldet auftaucht – und erstaunt wissen will, wo denn hier jetzt diese Trecker zu besichtigen sind. Die Folge eines Missverständnisses. Doch in den Büros der Firma E-Farm gibt es Mitarbeiter, die dem Mann aus dem Osten in dessen Landessprache erklären können, dass das Unternehmen zwar Trecker, Mähdrescher und allerhand andere Landmaschinen verkauft. Die aber sind im besten Falle beim Landmaschinenhändler in Bad Oldesloe zu besichtigen, nicht selten steht das Agrargerät sogar in Frankreich oder Großbritannien.

„Das sind meist Händler, die in ganz Europa unterwegs sind, in größerem Stil einkaufen und nicht ganz verstanden haben, wie es bei uns läuft“, sagt Nicolas Lohr. Der 38-Jährige ist verantwortlich dafür, dass die Hafen- und Seehandelsstadt Hamburg neuerdings auch in der internationalen Agrar- und Landtechnikbranche wahrgenommen wird. Der ehemalige Unternehmensberater hat 2015 das Start-up E-Farm gegründet. Es ist eine Art „Wir kaufen dein Auto“ – nur eben für gebrauchte Ackerschlepper, Maishäcksler, Kartoffelroder, Feldspritzen, Strohpressen, Pflüge und was Landwirte sonst so brauchen auf Acker und Grünland. E-Farm kauft und verkauft mittlerweile auf fast allen Kontinenten.

Der Umsatz bei E-Farm ist noch vergleichsweise gering

„Bislang stehen 54 Länder in der Liste“, sagt Gründer Lohr. Die Hamburger haben schon einen Teleskoplader auf die Insel La Réunion im Indischen Ozean geliefert, Trecker im Kongo, in Sambia und Uruguay abgesetzt. Bislang größtes Einzelgeschäft: ein 230.000 Euro teurer Ackerschlepper, der aus Schweden an einen Landwirt in Frankreich ging.

Gemessen an der Konkurrenz ist das Angebot der Hamburger überschaubar. Unter gut 17.000 Gebrauchtmaschinen können die Kunden nach dem passenden Gerät suchen. Auf den Plattformen Landwirt.com und Traktorpool.de, die nach dem Prinzip einer Gebrauchtwagenbörse wie mobile. de organisiert sind, ist die Auswahl um ein Vielfaches größer. Und auch der Umsatz bei E-Farm ist noch vergleichsweise gering. „Derzeit sind es gut eine Million Euro pro Monat“, sagt Lohr. Das Wachstum aber ist stark. 2018 lagen die Erlöse bei fünf Millionen Euro. „Dieses Jahr erreichen wir erstmals einen zweistelligen Millionenbetrag“, sagt der Gründer.

Verkauf mit Garantie und einer Art Rundum-sorglos-Paket

In sein spezielles Geschäftsmodell setzen auch Investoren Hoffnungen. Der inzwischen verstorbene Hamburger Unternehmer Stefan Cremer (Cremer Gruppe) gab eine Anschubfinanzierung, 2019 stieg der deutsche Landmaschinenhersteller Claas ein. Der war erneut dabei, als E-Farm unlängst weitere 4,5 Millionen Euro einsammelte. Der größte Anteil kam dabei von einem auf stark wachsende Start-ups spezialisierten Wagniskapitalgeber aus Schweden.

E-Farm verkauft die Maschinen mit Garantie und einer Art Rundum-sorglos-Paket und beseitigt damit das wohl größte Hindernis im internationalen Handel mit gebrauchtem Agrargerät. Ein Landwirt, der bei einem Händler im Ausland einen Trecker zum attraktiven Preis entdeckt, kann kaum selbst überprüfen, wie riskant die mehrere Zehntausend Euro teure Anschaffung ist. Die Hamburger übernehmen das für den Interessenten, schicken einen Dekra-Prüfer zum Händler, machen Detailfotos und -videos vom Gerät, bieten eine erweiterte Garantie an, organisieren nach dem Kauf den Transport zum Käufer – und lassen sich all das gut bezahlen. Das ist die eine Einnahmequelle. Die andere und einträglichere ist die Handelsspanne. „Wenn der Käufer zugesagt hat, kaufen wir dem Händler den Trecker ab und verkaufen ihn mit einem Preisaufschlag weiter“, sagt Lohr. Nach jedem abgeschlossenen Deal wird im Büro am Schopenstehl eine Glocke geläutet. Derzeit durchschnittlich 3-mal pro Monat.

E-Farm schöpft aus einem Reservoir bei rund 750 Firmen

In den Büros in der Altstadt sitzen 27 Beschäftigte, das internationale Verkaufsteam kann Kunden in gut einem Dutzend Sprachen beraten, und bei E-Farm wissen sie inzwischen viel darüber, wie unterschiedlich die Wünsche und Anforderungen der Landwirte an ihren Maschinenpark sind. Lohr hat festgestellt: „In Deutschland wird bei Treckern viel Wert auf Sonderausstattung gelegt, beheizte Außenspiegel und Heckkamera zum Beispiel. Beim Weiterverkauf spielt das preislich aber kaum eine Rolle. In Frankreich sind dagegen viele Fahrzeuge mit Basisausstattung auf dem Markt.“ Das wiederum kommt bei den griechischen Interessenten gut an, die als besonders hartnäckige Preisverhandler bekannt sind.

Große Agrarbetriebe in Deutschland dagegen fallen als Kunden für Gebrauchte weitgehend aus. „Sie kaufen am liebsten fabrikneue Maschinen und geben sie nach einigen Jahren beim Landmaschinenhändler wieder in Zahlung.“ Bei den Händlern stehen dann oft Millionenwerte auf dem Hof, für die es in der näheren Umgebung nicht genügend Interessenten gibt. Aus diesem Reservoir bei rund 750 Firmen vorwiegend in Europa schöpft E-Farm bislang. Ein oft mühsames Geschäft, räumt Lohr ein. Von je 100 Kontakten mit potenziellen Käufern führen nur zwei tatsächlich zu einem gewinnbringenden Abschluss.

E-Farm soll 2022 die Gewinnzone erreichen

Auch mit dem Geld aus der jüngsten Finanzierungsrunde soll diese Quote deutlich größer werden. Das Ziel ist, potenziellen Käufern vorab detailliertere Informationen über die Maschine geben zu können, Interessenten maßgeschneiderte individuelle Angebote zu unterbreiten. Und schließlich will das Unternehmen auch eine ganz neue Gruppe von Verkäufern erschließen: die Landwirte selbst. „In Deutschland sind allein 1,5 Millionen Trecker registriert“, sagt Lohr. Er geht davon aus, dass viele der Besitzer einfach nicht dazu kommen, überzählige Fahrzeuge zu verkaufen.

In einer neuen Version der E-Farm-App, die Anfang kommenden Jahres freigeschaltet wird, soll es mittels weniger Fotos von Maschine und Typenschild möglich sein, ein detailliertes Verkaufsangebot zu erstellen.

Ein wichtiger Schritt, um das nächste Etappenziel zu erreichen. „Laut Businessplan wird E-Farm Ende 2022 die Gewinnzone erreichen“, sagt Lohr. Und womöglich schon früher führt diese Ausweitung des Geschäftsfelds dazu, dass das Hamburger Unternehmen einen weißen Fleck aus der Landkarte seiner Verkäufe tilgt: In der Heimatstadt hat es bislang keine einzige Gebrauchtmaschine an den Landwirt gebracht.