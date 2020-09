Jeder für sich selbst Siemens schickt Energiesparte an die Börse

Siemens schickt sein Energiegeschäft in die Eigenständigkeit.

Siemens entlässt sein Energiegeschäft in die Eigenständigkeit. Am Montag startet Siemens Energy an der Börse. Das neue Unternehmen steht vor großen Herausforderungen. Helfen soll Konzentration auf sich selbst.