Volle Strände Sommerurlaub in Deutschland boomt

Urlaubsgäste sitzen bei sonnigem Wetter in ihren Strandkörben am Nordstrand der Insel Norderney.

Urlaub in Deutschland liegt in diesem Sommer voll im Trend. Das treibt die Übernachtungspreise in besonders beliebten Regionen zum Teil nach oben.