Aufschwung nach der Krise Wirtschaft in einigen Industriestaaten wächst wieder

Eine Frau arbeitet in einer Textilfabrik in der ostchinesischen Provinz Jiangsu.

Nach dem drastischen Konjunktureinbruch in der Corona-Krise gibt es in einigen Ländern wieder ermutigende Signale - auch in Deutschland. Doch Experten warnen vor verfrühter Euphorie.