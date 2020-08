Corona-Krise Altmaier will Ladensterben in Innenstädten verhindern

Ein Schild mit der Aufschrift "Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe" hängt im Schaufenster eines Ladengeschäfts in der Innenstadt.

Der Handel rechnet mit milliardenschweren Umsatzeinbußen, weil das Geschäft in Innenstädten nicht richtig in Schwung kommt. Bundeswirtschaftsminister Altmaier will gegensteuern - und setzt dabei auch auf Online-Shopping.