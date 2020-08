Für 16,4 Milliarden US-Dollar Siemens Healthineers will Varian kaufen

Der Schriftzug "Siemens" neben dem Eingangstor des Unternehmens in der Huttenstraße.

Der Medizintechnikkonzern aus Erlangen will im US-Geschäft deutlich zulegen - und greift dafür tief in die Tasche. Der Milliardendeal hat auch Auswirkungen auf die künftigen Anteile von Siemens an dem MDax-Unternehmen.