Fliegen in Corona-Zeiten Das Handy als Fernbedienung im Flughafen

Passagiere sollen mit dem Smartphone am Flughafen künftig sämtliche Formalitäten erledigen können.

Flugreisen in Coronazeiten: ist das angesichts der Menschenmassen an Flughäfen sicher? Der IT-Dienstleister SITA zeigt, wie Reisende ohne etwas anzufassen und ohne Schlangestehen durchkommen, per Handy.