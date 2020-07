Passanten sind mit Mundschutz und nach geltenden Abstandsregeln in der "Europapassage" in Hamburg unterwegs.

Die Verbraucher im Krisenmodus, Unternehmen in Existenznot: Der Handelsverband Deutschland malt ein düsteres Bild der Lage in den deutschen Fußgängerzonen. Und eine rasche Wende scheint nicht in Sicht.