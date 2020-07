Klage in Heimat möglich

Klage in Heimat möglich EuGH stärkt Geschädigte im VW-Abgasskandal

Hintergrund des EuGH-Urteils ist der Fall von 574 VW-Kunden in Österreich.

Millionen Kunden waren von der VW-Abgasaffäre betroffen - nicht nur in Deutschland. Volkswagen hat seinen Hauptsitz allerdings in Wolfsburg. Dürfen Geschädigte deshalb auch nur in der Bundesrepublik klagen? Das höchste Gericht der EU hat jetzt darüber entschieden.