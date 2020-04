Preisverfall Trump will Amerikas Öl- und Gasproduzenten unterstützen

Eine Flamme brennt in einer Ölraffinerie in Texas.

Die USA sind inzwischen der weltgrößte Ölproduzent. Die Firmen dort können aber nicht so günstig produzieren wie etwa die Exporteure in Saudi-Arabien. Jetzt will Präsident Trump der Branche helfen.