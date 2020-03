Hamburg. Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne hat seine Anteile an Hamburgs Traditionsreederei Hapag-Lloyd aufgestockt. Die Kühne Holding AG habe ihren Anteil an der Hapag-Lloyd AG über ihre Tochtergesellschaft Kühne Maritime GmbH auf über 30 Prozent erhöht, teilte der Vorstandsvorsitzende der Kühne Holding, Karl Gernndt, mit. "Als einem der Ankeraktionäre der weltweit operierenden Reederei Hapag-Lloyd mit ihrer starken Verankerung in Hamburg war es unser Ziel, über einen Aktienbesitz von gut 30 Prozent zu verfügen.

Dieses Ziel haben wir nunmehr erreicht", sagte Gernandt. "Das Engagement der Kühne Holding AG ist langfristiger Natur, und die jüngste Erhöhung unseres Anteils unterstreicht auch in Krisenzeiten das Vertrauen in die Hapag-Lloyd AG“.