Frankfurt. Die Commerzbank erwartet in den kommenden Wochen eine Bodenbildung am Aktienmarkt. „Wir gehen davon aus, dass wir noch drei bis vier schwierige Wochen sehen werden“, sagte Chris-Oliver Schickentanz, der Chefanlagestratege der Commerzbank, am Freitag in einer Pressekonferenz, die erstmals als Telefonschalte organisiert wurde.

In Kürze aber könnten sich Kaufchancen für risikobereite Investoren ergeben. Schickentanz warnte zugleich: „Es ist zu früh, jetzt schon beherzt zuzugreifen.“ Investoren sollten sich von der positiven Kursentwicklung der vergangenen Tage nicht blenden lassen, die Märkte dürften weiter schwanken.

Eindämmung der Coronaepidemie in den USA ist zentral

Vor einer nachhaltigen Erholung müsse sich ein Boden bilden. Und dafür sei eine Eindämmung der Coronaepidemie auch in den USA zentral. Dann könnten Investoren ihre Aktienquote erhöhen und Unternehmensanleihen kaufen.

Schickentanz warnte davor, auf dem niedrigen Niveau noch zu verkaufen. „Anleger sollten nun Ruhe bewahren und nicht in Panik verfallen“, sagte der Stratege. „Wer in der Krise die Nerven verliert, verliert zweifach: Er realisiert Verluste und verpasst die Erholung.“ Wer einen langfristigen Anlagehorizont habe, komme in Zeiten von Negativzinsen nicht an Aktien vorbei. „Und am Zinstief dürfte sich in den kommenden Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, nichts ändern.“

Corona: "Scharfe globale Rezession" erwartet

Die volkswirtschaftlichen Erwartungen für die kommenden Wochen seien gleichwohl schlecht: „Es wird eine scharfe globale Rezession geben – im zweiten Quartal ist ein Einbruch von 20 bis 25 Prozent nicht unwahrscheinlich“, sagte der Experte. Ganze Branchen wie Tourismus, Transport, Logistik seien auf Null heruntergefahren. In ihrem Basisszenario rechnet die Commerzbank mit einem Abflauen der Pandemie bis Juni – dann würde im zweiten Halbjahr eine spürbare Erholung folgen.

Wenn die Eindämmung kommt, werden die Märkte die Erholung vorwegnehmen. „Den idealen Zeitpunkt wird niemand finden“, sagte Schickentanz. „Deshalb bietet sich ein Wiedereinstieg in Tranchen über mehrere Wochen an.“

