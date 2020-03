Hamburg. Nach drei Jahren Arbeit und 34 Plenarsitzungen ist Schluss. Am Donnerstag eröffnete der Vizepräses der Handelskammer, André Mücke, die letzte Plenarsitzung der Wahlperiode. Die Kammerrebellen, die Hamburgs Wirtschaftsvertretung 2017 im Sturm erobert hatten, sind abgewählt worden. Nur 14 der derzeitigen Plenarier werden dem Gremium auch in Zukunft angehören, von der Gruppe der Kammerrebellen sind es gerade einmal vier. André Mücke ist nicht dabei. Er hat den Sprung ins Plenum nicht geschafft – wie auch niemand sonst aus dem Präsidium.

Handelskammer empört über Wirtschaftsbehörde

Eines aber hat Mücke in den letzten Tagen der Rebellen-Ära noch vor sich: Ein ernstes Gespräch mit der Wirtschaftsbehörde. Sie führt die Rechtsaufsicht über die Handelskammer, hielt sich während aller Verwerfungen, die es in den vergangenen drei Jahren in der Kammer gab, stets zurück. Als das Plenum aber im Februar dazu aufrief, Antisemitismus und Rassismus die Stirn zu bieten, schaltete sich die Behörde ein.

„Am selben Tag, als die rassistischen Morde in Hanau geschahen, also am 20. Februar, erhielten Präsidium und Hauptgeschäftsführung der Handelskammer Hamburg ein Schreiben, in dem die Behörde die Handelskammer dafür kritisierte“, sagte der Vorsitzende des Innenausschusses Torsten Teichert in der Sitzung. Begründung der Behörde: Handelskammern stünden keine solche Äußerungen zu, weil sie kein allgemeinpolitisches Mandat hätten.

Rechtsaufsicht hatte Beschluss gegen Rassismus moniert

„Ich werte das so, dass wir uns im Gegensatz zu dem, was der Bundespräsident und die Bundeskanzlerin fordern, nicht weiter zu Rassismus äußern sollen“, so Teichert. Er habe ein Gespräch mit dem Kammerpräsidenten von Hanau gehabt, der sich über das Hamburger Behördenverhalten empört habe, „dass irgendein dämliches Gesetz uns verbietet, gegen Rassismus einzutreten und irgendein dämlicher Behördenmitarbeiter auch noch meint, uns darauf hinweisen zu müssen“, sagte Teichert sichtlich erzürnt unter großer Zustimmung des Plenums.

Die Plenarierin Ursel Beckmann sagte, es gehe zwar um eine politische Äußerung, aber auch um eine Haltung, „und die möchte ich mir nicht verbieten lassen“. Ohne das es eines gesonderten Beschlusses benötigt hätte, sagte Vizepräses Mücke, das Kammerpräsidium werde das Gespräch mit der Behörde suchen – und erhielt dafür Beifall.

Beschlossen wurde vom Plenum auf Antrag der Unternehmerin Annett Nack-Warenycia, die vor zwei Jahren begonnene historische Aufarbeitung über das Verhalten der Kammer in der NS-Zeit und die Verstrickungen der hauptamt­lichen Mitarbeiter in das Regime fortzusetzen. 96.000 Euro stehen dafür bereit.

Vizepräses Mücke beendete seine letzte Sitzung mit einer Bitte an das künftige Plenum, die er in ein chinesisches Sprichwort verpackte: „Wenn der Wind der Veränderung weht, dann bauen die einen Mauern – und die anderen Windmühlen. Sorgen Sie bitte dafür, dass keine neuen Mauern errichtet werden“, sagte er. „Sorgen Sie dafür, dass diese Handelskammer Windmühlen baut. Das passt im Übrigen auch viel besser zur norddeutschen Energiewende.“ Dann war wirklich Schluss.