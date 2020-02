Hamburg. Was für eine Überraschung, was für eine Karriere: Holger Stanislawski, früher Fußballprofi des FC St. Pauli und später Kult-Trainer am Millerntor ist in die Hamburger Handelskammer gewählt worden. Nach ersten Ergebnissen zur Wahl, die die Kammer am Donnerstagnachmittag veröffentlichte, ist Stanislawski als Geschäftsführer eines der mittelgroßen Unternehmen gewählt worden.

Der frühere eisenharte Verteidiger führt als Geschäftsführer einen Rewe-Markt in Winterhude. Die Mehrheit der Stimmen hat das Bündnis „Starke Wirtschaft Hamburg“ errungen, zu dem die Unternehmensberaterin Astrid Nissen-Schmidt und der Kulturmanager und Theater-Gesellschafter Norbert Aust zählen. Die ehemaligen "Kammer-Rebellen" spielen offenbar keine Rolle mehr.

Zu den gewählten Mitgliedern zählen unter anderem auch Budni-Chef Cord Wöhlke und Verkehrspolitikerin Dorothee Martin. die als Geschäftsführerin in einer Agentur mit Matthias Onken arbeitet, sowie Stephan Bülow, Vorstand in Eugen Blocks Elysée Hotel AG.

Der Vorsitzende des Handelskammer-Wahlausschusses, Nikolaus von der Decken, sagte: "Ich wünsche ihnen gutes Gelingen bei der verantwortungsvollen Aufgabe, das Gesamtinteresse der Hamburger Wirtschaft zu vertreten und dabei auch ein starker Partner für die neue Bürgerschaft zu sein."