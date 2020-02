Berlin. Tausende Telekom-Kunden haben am Mittwoch mit einer Störung ihrer Internet- und Telefonverbindungen zu kämpfen gehabt. Die Störung, die offenbar am Morgen erstmals auftrat und mehrere Stunden Probleme bereitete, wurde von der Telekom mittlerweile jedoch für behoben erklärt.

Nutzer aus mehreren Bundesländern hatten am Mittwoch Störungen beklagt. Auf dem Portal allestörungen.de war zu verfolgen, dass die Zahl der Störungsmeldungen gegen 4 Uhr am Morgen rasch anstieg und sich erst gegen 8 Uhr wieder langsam verringerte. Am Mittwochabend gab es kaum noch Klagen über Ausfälle.

Die Telekom räumte auf Twitter um 7.28 Uhr den „Ausfall einer technischen Einrichtung infolge eines Software-Updates“ ein. Die Störung sei gegen 9.15 Uhr wieder behoben gewesen. Auch andere Anbieter seien betroffen gewesen – im Netz hatten auch Kunden von Vodafone, 1&1 und O2 über Probleme geklagt.

