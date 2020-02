Hamburg. Mit Blick auf den geplanten Abbau von bis zu 900 Stellen dürfte das Verhältnis zwischen dem Betriebsrat und Vorstand der Hamburger Sparkassse (Haspa) derzeit ohnehin angespannt sein. Nun streiten die beiden Parteien auch noch vor dem Hamburger Arbeitsgericht.

Konkret geht es um die Besetzung von 38 Stellen, aber indirekt auch um den geplanten Jobabbau. Am Donnerstag war bereits die zweite Verhandlung, nachdem ein Gütetermin scheiterte. Ein Urteil steht noch aus.

Ist der Betriebsrat für Leitende Angestellte zuständig?

Der Betriebsrat, der sich gegenüber dem Abendblatt nicht äußern wollte, sieht sich um sein Mitbestimmungsrecht bei der Besetzung der 38 Stellen gebracht. „Nach unserer Auffassung ist dies nicht der Fall, da es sich um Leitende Angestellte handelt, die für die erste Führungsebene unterhalb des Vorstandes arbeiten werden“, sagte Haspa-Sprecherin Stefanie von Carlsburg.

Leitende Angestellte gehören juristisch nicht zu den Arbeitnehmern eines Betriebes und fallen damit weder unter den Schutz des Betriebsverfassungsgesetzes noch ist der Betriebsrat für sie zuständig.

Abbau von bis 900 Stellen belastet das Verfahren

Wegen der rechtlichen Auseinandersetzung sind die 38 Stellen bisher nur unter Vorbehalt besetzt. Hintergrund ist das Umstrukturierungsprogramm der größten deutschen Sparkasse, dass neben Filialschließungen eben auch den Abbau von bis zu 900 Jobs vorsieht. In diesem Zusammenhang wird die Zahl der Unternehmensbereichsleiter von 25 auf 38 steigen.

Zusammen mit der Unternehmensberatung Kienbaum wurden Bewerber ausgewählt und einem Testverfahren unterzogen. Alles ohne Beteiligung des Betriebsrates, weil die Haspa von Leitenden Angestellten ausgeht. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie Mitarbeiter einstellen und entlassen können, die Vollmacht für Rechtsgeschäfte (Prokura) haben und eine unternehmerische Tätigkeit im Betrieb ausüben.

Die Umstrukturierung bei der Haspa hat laut Betriebsrat weitreichende Folgen: „Mehrere hundert Mitarbeiter werden ihren Arbeitsplatz verlieren“, sagte Knut Müller von der Kanzlei DKM, der den Betriebsrat vertritt. Seit Monaten werde über den sozialverträglichen Abbau verhandelt, so Müller.

Drei der 38 Stellen sollen extern besetzt werden

Damit wollte der Anwalt deutlich machen, warum dem Betriebsrat seine Mitbestimmung so wichtig ist. Denn könnte er über die Besetzung der Bereichsleiterstellen mitbestimmen, so dürfte er Arbeitnehmer dafür vorschlagen, die auf anderen Positionen bald ihren Arbeitsplatz verlieren.

Es komme darauf an, was die Bereichsleiter wirklich tun und nicht, ob sie von der Haspa-Führung so bezeichnet werden, sagte Müller. Er argumentierte konkret mit der befristeten Stelle eines Unternehmensbereichsleiters, der nur wenige Beschäftigte unter sich habe. Für drei der 38 Stellen wurden intern noch keine Mitarbeiter gefunden, diese sollen extern besetzt werden. Auch dabei fürchtet der Betriebsrat um Mitspracherechte.

Nach Informationen des Abendblatts geht es in den zusätzlichen Unternehmensbereichen zum Beispiel um neue Ansätze bei der Zusammenarbeit von Marketing und IT, um den Kunden individuelle Angebote unterbreiten zu können, etwa rund um das Thema Wohnen. Wer also eine Baufinanzierung bei der Haspa abgeschlossen hat, soll auch weitere Angebote rund um seine Immobilie von der Haspa bekommen.

Der Anwalt der Haspa verwies darauf, dass die Besetzung der zweiten Führungsebene unter dem Vorstand schon seit anderthalb Jahrzehnten so gehandhabt werde. Selbst wenn man in das jüngste Auswahlverfahren Beschäftigtemiteinbezogen habe, die zuvor keine Leitenden Angestellten waren, rechtfertige das kein Mitspracherecht des Betriebsrates. Ein Richter ließ im Verfahren erkennen, dass er 38 Leitende Angestellte in einem Unternehmen mit 5000 Beschäftigten für nicht ungewöhnlich halte.

Kurz vor Ende des Verfahrens stellte der Betriebsrat einen Erweiterungsantrag, von dem die Vorsitzende Richterin Sabine Mascow sich wenig begeistert zeigte. Es geht um zwei der 38 Stellen, die inzwischen schon endgültig besetzt wurden. Der Betriebsrat befürchtet, dass bei Fortsetzung dieser Praxis die Klage hinfällig ist, wenn alle Stellen endgültig besetzt sind. Zwar kann der Betriebsrat auch gegen diese Praxis vorgehen, dies wäre dann aber ein neues Verfahren.