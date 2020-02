Hamburg. Überraschende Wende im Prozess gegen die Hamburger Sparkasse (Haspa) vor dem Arbeitsgericht Hamburg. Höchstwahrscheinlich wird das Verfahren um die Besetzung von neuen Leitungspositionen bei der Haspa eingestellt. Eigentlich wollte Richterin Sabine Mascow am Montagvormittag das Urteil verkünden. Doch die Kläger, der Betriebsrat der Haspa, hatten noch vorher das Verfahren für erledigt erklärt, wie ein Gerichtssprecher dem Abendblatt auf Anfrage mitteilte.

Zwei Wochen vorher hatte der Betriebsrat, der nicht mit der Presse sprechen will, noch heftig aufbegehrt. In dem von ihm anberaumten Verfahren geht es um das umstrittene Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates bei der Neubesetzung von 38 Leitungspositionen im Rahmen der Umstrukturierung der Haspa, was auch mit einem Abbau von bis zu 900 Stellen verbunden ist. In diesem Zusammenhang wird die Zahl der Unternehmensbereichsleiter von 25 auf 38 erhöht.

Streit um 38 Leitungspositionen

Der Anwalt des Betriebsrates argumentierte in der mündlichen Verhandlung, dass dem Betriebsrat ein Mitspracherecht bei der Besetzung zusteht. Die Haspa verneinte das, weil es sich um leitende Angestellte handele, die juristisch nicht zu den Arbeitnehmern eines Betriebes zählen und damit sei auch nicht der Betriebsrat für sie zuständig.

Das Gericht hatte erkennen lassen, dass es 38 leitende Angestellte in einem Unternehmen mit rund 5000 Beschäftigten für nicht ungewöhnlich hält. „Wenn die Haspa in den nächsten zwei Wochen das Verfahren auch für erledigt erklärt, dann wird es eingestellt“, sagte der Gerichtssprecher.

Dazu wollte die Haspa noch nicht Stellung nehmen. „Wir nehmen uns die Zeit, dieses Ergebnis in Ruhe zu bewerten“, sagte Haspa-Sprecherin Stefanie von Carlsburg. „Das Ergebnis überrascht uns nicht, da bereits in der Verhandlung erkennbar war, dass die Richterin in diese Richtung neigte.“