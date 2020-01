Düsseldorf. Die Textilhandelskette C&A verkleinert ihr Filialnetz in Deutschland. Ein Sprecher des Unternehmens teilte mit, dass zunächst 13 von insgesamt 450 Geschäfte geschlossen werden, im Laufe des Jahres könne sich die Anzahl der betroffenen Filialen aber noch ändern – in beide Richtungen.

Geschlossen werden sollen Filialen an folgenden Standorten:

Berlin-Wilmersdorf

Dessau

Emden

Forchheim

Stadthagen

Lemgo

Mülheim Forum

München-Nordheide

Neustadt an der Weinstraße

Rottenburg

Tuttlingen

Potsdam

Witten

Im vergangenen Dezember hatte das „Manager Magazin“ berichtet, dass bei C&A sogar bis zu 100 Filialen auf dem Prüfstand stehen. Gegenüber unserer Redaktion wies ein Unternehmenssprecher den Bericht als „reine Spekulation“ zurück, bestätigte aber bereits die Schließungen in Dessau, Rottenburg, Stadthagen und Witten.

„Wir überprüfen ständig unser Filialnetz und entscheiden auf der Basis von standortabhängigen Marktanalysen, ob wir eine Filiale modernisieren, schließen oder neu eröffnen“, betonte der C&A-Sprecher. Das Unternehmen bemühe sich, den Mitarbeitern Jobs in anderen Filialen anzubieten, berichtete die „Textilwirtschaft“.

C&A beschäftigt mehr als 900.000 Mitarbeiter

Der Modehändler ist nach dem jüngsten Ranking des Fachblattes Deutschlands drittgrößter Bekleidungshändler, hatte aber in den vergangenen Jahren mit Umsatzrückgängen zu kämpfen. Aus dem jüngsten Geschäftsbericht des Düsseldorfer Konzerns für das Jahr 2017/18 (Stichtag 28. Februar) geht ein allerdings wieder Umsatzanstieg um knapp 60 Millionen Euro auf 2,33 Milliarden Euro hervor.

C&A hat Unternehmenssitze in Düsseldorf und im belgischen Vilvoorde, insgesamt ist C&A in 23 Ländern tätig. In den mehr als 2000 Filialen der Kette (mehr als 1500 davon in Europa) arbeiten mehr 900.000 Mitarbeiter.

(br/dpa)