Berlin.

Hans im Glück ist eine Alternative zu den amerikanischen Läden wie etwa McDonalds oder Burger King

Das Geschäft lief auch zuletzt gut und trotzdem soll die Kette verkauft werden

Dem Gründer könnte ein Millionen-Minus drohen – und das, obwohl der Kaufpreis nach Abzug von Schulden bei rund 26,1 Millionen Euro liegen soll

Der Verkauf von Hans im Glück kommt zu einem überraschenden Zeitpunkt: Seit 2010 hatte die Kette Dutzende Läden eröffnet, darunter auch in Österreich und in der Schweiz

Doch wie geht es jetzt weiter? Im schlimmsten Fall könnte der gesamten Kette das Aus drohen

Burger essen im Ambiente zwischen Birkenstämmen: Wird es damit bald vorbei sein? Die deutsche Burgerkette Hans im Glück steht vor dem Verkauf. Das bestätigte die Burgerkette unserer Redaktion.

Für Hans-im-Glück-Gründer Thomas Hirschberger könnte es ein bitterer Abschied von seiner 2010 gegründeten Kette werden. Thomas Hirschberger, Gründer und Mehrheitsgesellschafter „befindet sich in weit fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf seines 90%-Anteils an einen neuen Gesellschafterkreis“, teilte Hans im Glück unserer Redaktion mit.

Hans im Glück: Das bedeutet ein Verkauf für Kunden

Hans im Glück galt lange Zeit als deutsches Erfolgsmodell. Das Unternehmen ist als Franchise aufgebaut, es lässt seine 81 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz von selbstständigen Unternehmern betreiben. Jährlich standen hohe Wachstumsraten zu Buche, im vergangenen Jahr erzielte die Kette ein Rekordergebnis mit einem Außenumsatz von 147 Millionen Euro – ein Plus von 22,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Und die Erfolgsgeschichte sollte auch im Ausland fortgeschrieben werden. In Singapur betreibt Hans im Glück vier Filialen, die jüngste wurde erst im vergangenen Jahr eröffnet werden. Auch in der Schweiz ist die Kette mit drei Filialen vertreten, n Österreich mit einem Restaurant.

Müssen sich nun Kunden auf das Aus der Kette einstellen? Hans im Glück verneint das. „Sollte es zu einem Verkauf kommen, wird dieser keine Auswirkungen auf den Betrieb der HANS IM GLÜCK Burgergrill Restaurants haben“, teilte Hans im Glück mit.

Die Marke bliebe erhalten: „Der Gesellschafterkreis setzt auf Kontinuität. Auch in Zukunft bleibt der Fokus auf Gourmet Burger in unseren Restaurants bestehen.“

Verkauf gestaltet sich als schwierig

Doch die Situation zum Verkauf ist verzwickt. Laut „Handelsblatt“ liegt der Kaufpreis nach Abzug von Schulden bei rund 26,1 Millionen Euro. Doch davon müssten noch weitere hohe Zahlungen, darunter an drei Geschäftsführer, getätigt werden, so dass für Hirschbergers Treuhandgesellschaft AML Invest sogar ein Minus in Millionenhöhe zu Buche stehen könnte.

Laut des Medienberichts würden Hirschbergers Anwälte daher versuchen, Anspruchsberechtigte zu einem Teilverzicht zu bewegen. Andernfalls könne der Deal platzen. Gegenüber unserer Redaktion teilte Hans im Glück mit: „Herr Hirschberger plant, den Eigentümerwechsel noch in dieser Woche unter Dach und Fach zu bringen. Die Franchisepartner sind über die Situation informiert.“

Steigen die BackWerk-Gründer ein?

Thomas Hirschberger gehören 90 Prozent an seiner 2010 gegründeten Kette, die anderen zehn Prozent sicherte sich Gerd Bühler, der 2018 mit 6,5 Millionen Euro in das Unternehmen einstieg.

Nun hat Bühler aber laut „Handelsblatt“ ein Vorkaufsrecht – und ist gewillt, davon zusammen mit den Gründern der Selbstbedienungsbäckereikette BackWerk, Dirk Schneider und Hans-Christian Limmer, Gebrauch zu machen.

„Die Marke HANS IM GLÜCK und ihr Wachstum hat uns schonlange begeistert. Wir würden uns freuen, die Arbeit von Thomas Hirschberger fortzuführen und unsere unternehmerische Expertise als neue Gesellschafter einzubringen“, werden Schneider und Limmer in einer Pressemitteilung zitiert.

Ein möglicherweise lukrativeres Geschäft mit Finanzinvestoren scheint somit für Hirschberger vom Tisch. Lässt sich Hirschberger dagegen auf den Verkauf ein, drohen Verluste.

Hans-im-Glück-Gründer gründete auch Sausalitos

Für Hirschberger ist es bereits die zweite Kette, die der Gründer verkaufen muss: 2014 trennte sich der Unternehmer von seiner 1994 gegründeten Cocktailbar-Kette Sausalitos. Beendet war damit das Kapitel der mexikanischen Speisen und Getränke für Hirschberger aber noch nicht.

Sausalitos warf Hirschberger 2017 vor, Führungskräfte abgeworben zu haben und forderte 2017 eine Millionenentschädigung. Am Ende einigten sich beide Seiten auf einen Vergleich, Hirschberger trat dabei seine Minderheitsrechte ab.

Langer Rechtsstreit mit Peter Pane

Für Hirschberger sollte es nicht der einzige Rechtsstreit bleiben. 2016 kam es zum Zerwürfnis mit dem Partnerunternehmen Paniceus. Dessen Geschäftsführer Patrick Junge schuf kurzerhand aus seinen Hans im Glück Filialen die Burgerkette Peter Pane.

Das Zerwürfnis hatte Folgen: Erst verklagte Peter Pane Hans im Glück, dann ging es andersherum und Hans im Glück zog gegen Peter Pane vor Gericht. 2017 beendeten die beiden Burgerketten schließlich ihren Streit. Peter Pane expandierte kräftig weiter, erst im vergangenen Jahr kündigte die Kette an, bis zu zehn neue Filialen pro Jahr eröffnen zu wollen.

