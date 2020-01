Hamburg. Die Erwartungen der Hamburger Wirtschaft sind groß. Nicht nur das Ergebnis der Ende Februar bevorstehenden Bürgerschaftswahlen beschäftigt Unternehmer und Manager schon heute, sondern auch der Ausgang der Handelskammerwahlen, die kurz zuvor stattfinden. So drehten sich viele Gespräche beim Neujahrsempfang des Abendblatts darum, wie sich die Wirtschaftsvertretung am Adolphsplatz inhaltlich und personell für die kommenden Jahre aufstellen sollte. „Konsolidierung“ war eines der Worte, die dabei am häufigsten fielen.

„Die Kammer muss sich konsolidieren“, sagte beispielsweise der Hamburger Reeder Bernd Kortüm, Chef der Anlegergesellschaft Norddeutsche Vermögen. „Es muss nach den Querelen wieder Ruhe und Seriosität in die Kammer kommen.“ Die Gruppe der ehemaligen Kammerrebellen habe das Wahlsystem missbraucht, um ihre Politik durchzusetzen, so Kortüm. Das dürfe nicht wieder passieren. Daher müsse das ehrenamtliche Plenum wieder proportional zur Struktur der Hamburger Wirtschaft besetzt werden, fügte Reeder Hermann Ebel („Sea Cloud“) hinzu.

Handelskammer soll sich mehr mit Inhalten beschäftigen

„Wir hoffen auf eine weitere Konsolidierung der Handelskammer“, sagte auch Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). „Das Plenum muss wieder geschlossen und gemeinsam agieren.“ Der angestoßene Modernisierungsprozess dürfe dabei aber nicht gestoppt werden. Das sieht auch Tarek Müller, Geschäftsführer des Onlinemodeportals About you, so. „Die Handelskammer sollte sich wieder mehr mit Inhalten beschäftigen, als mit sich selbst.“

Das bekamen auch der Vize-Präses der Handelskammer, André Mücke, zu hören und der Kulturmanager Norbert Aust. Beide treten bei der Kammerwahl als Spitzenkandidaten an, allerdings für unterschiedliche Wahlgruppen. Mücke, der früher den Kammerrebellen angehörte, führt die Wahlliste Zukunftskammer.Hamburg an, Aust bildet mit der Unternehmensberaterin Astrid Nissen-Schmidt die Doppelspitze der Gruppierung Starke Wirtschaft Hamburg. Sie nutzten den Neujahrsempfang dazu, für ihre Ziele zu werben. Aust war mit seiner Tochter Tessa erschienen, die die Geschäftsführung des Schmidts Tivoli vom Vater übernommen hat. „So finde ich mehr Zeit, mich um die Kammer zu kümmern“, sagte er.

Aufruf zu höherer Wahlbeteiligung

Zumindest ein prominenter Unterstützer dürfte ihm dabei sicher sein: Der Aufsichtsratschef von Hapag-Lloyd und Präsident des Übersee Clubs, Michael Behrendt, machte kein Geheimnis daraus, für wen sein Herz schlägt: „Es muss wieder Vernunft in die Kammer einziehen und der Blick wieder auf die Wirtschaft gerichtet sein. Dazu benötigt es aber die richtigen Leute“, sagte Behrendt und fügte hinzu: „Deshalb wünsche ich mir eine starke Wirtschaftsvertretung für Hamburg.“ Haspa-Chef Harald Vogelsang, der noch vor Kurzem selbst für die Starke Wirtschaft Hamburg antreten wollte, dann aber seine Kandidatur zurückzog, nahm das amüsiert zur Kenntnis. Äußern wollte er sich zum Thema aber nicht. „Ich sage nur soviel: Ich wünsche mir eine höhere Wahlbeteiligung als in der Vergangenheit.“

Julia Becker (Funke Mediengruppe) und Prof. Matthias Prinz und seine Frau Alexandra von Rehlingen-Prinz Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES

Moderatorin Julia-Niharika Sen Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Ehrenbürger John Neumeier Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Grün, grün, grün sind alle meine... Katharina Fegebank und Annalena Baerbock. Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES

Ralf Dümmel und Vanessa Seifert Foto: Marcelo Hernandez / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services



Gerhard Delling (l.) und Steffen Hallaschka beim Neujahrsempfang. Hallaschka plant für 2020 eine neue Show mit Sänger Sasha und Tim Mälzer. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Die Spitzenkandidaten der Parteien zur Bürgerschaftswahl in Hamburg, Marcus Weinberg (CDU (v.l.), Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Die Grünen), Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Cansu Özdemir (Die Linke) mit Pappschildern beim Fototermin. Foto: Christian Charisius/dpa

Abendblatt-Neujahrsempfang 2020: Die Gründer des Miniatur Wunderlandes, Gerrit und Frederik Braun im Hotel Atlantic Foto: Juergen Joost/Hamburger Abendblatt

Landesrabbiner Shlomo Bistritzky und Bischöfin Kirsten Fehrs Foto: Juergen Joost

Prof Dr. Klaus Püschel (UKE) und Anwalt Dr. h.c. Gerhard Strate Foto: Juergen Joost



Nora Marx, Niklas Jakob Wilcke, Olaf Scholz, Franziska Giffey, Peter Tschentscher und Julia Alexandra Becker. Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES

Neujahrsempfang 2020 beim Hamburger Abendblatt im Hotel Atlantic Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Ove Saffe und Andreas Schoo (Funke Mediengruppe) Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES

Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider stimmt zu Beginn seiner Rede Happy Birthday an – für Sibylle Schomaker, „die rechte und linke Hand der Chefredaktion“. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Finanzminister Olaf Scholz, Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, Familienministerin Franziska Giffey, bei der Rede von Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider. Foto: Marcelo Hernandez



Nachwuchsreporter interviewen Marcus Weinberg (CDU). Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Spitzen-Grüne Till Steffen, Robert Habeck, Anna Gallina, Katharina Fegebank, Annalena Baerbock und Anjes Tjarks Foto: Marcelo Hernandez

SPD-Prominenz beim Neujahrsempfang des Hamburger Abendblatts (v.l.): Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher, Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit, Staatsministerin Aydan Özoguz und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Foto: Roland Magunia / HA

Bezirksamtsleiter von Eimsbüttel Kay Gätgens (SPD) und Stefanie von Berg (Grüne), Bezirksamtsleiterin von Altona. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Stehen bleiben, Polizei: Mirko Streiber (LKA), Torsten Voß (Verfassungsschutz) und Ralf Martin Meyer (Polizeipräsident) Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES



Abendblatt-Moderator Jens Meyer-Wellmann (l.) interviewt Andreas Dressel (SPD). Der Finanzsenator feiert heute seinen 45. Geburtstag. Foto: Laura Lagershausen

Katharina Fegebank (Grüne) und Peter Tschentscher (SPD). Foto: Christian Charisius/dpa

Thalia-Intendant Joachim Lux, "Salut-Salon"-Gründerin Iris Siegfried und Manfred Lahnstein Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider (l.) und -Geschäftsführer Claas Schmedje begrüßen 900 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Medien und Wissenschaft. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

ECE-Chef Alexander Otto(v.l.), Schauspielerin Sandra Quadflieg und Theaterintendant Axel Schneider Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services



Joja Wendt, Peter Tschentscher und Yared Dibaba. Foto: Mark Sandten / MARK SANDTEN / FUNKE FOTO SERVICES

Citymanagerin Brigitte Engler. Im Interview plädiert sie für einen busfreie Mönckebergstraße während der Zeit der U3-Bauarbeiten. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Christina Block und CDU-Bundestagsabgeordneter Christoph Ploß. Foto: Roland Magunia/Funke Foto

Hauptpastor Alexander Röder nennt Details für die Trauerfeier von Jan Fedder in der St. Michaelis Kirche.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) (l.) und Haspa-Chef Harald Vogelsang. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services



Abendblatt-Geschäftsführer Claas Schmedtje eröffnet den 32. Neujahrsempfang des Hamburger Abendblattes mit seiner Rede. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Denkmalschützerin Kristina Sassenscheidt (l.) und Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer. Foto: Franziska Coesfeld

Christoph Wöhlke, Geschäftsführer von Budnikowsky, im Interview mit Vanessa Seifert. Das Unternehmen will 2020 weitere Filialen in Hamburg eröffnen. Foto: Franziska Coesfeld

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist eingetroffen. Foto: Franziska Coesfeld

Auch die Söhne Hamburgs, Rolf Clausen, Stefan Gwildis und Joja Wendt, sind beim Neujahrsempfang dabei. Foto: Laura Lagershausen



Volles Haus im Hotel Atlantic. Rund 900 Gäste feiern den Neujahrsempfang des Abendblatts.

Vizekanzler und Altbürgermeister Olaf Scholz (SPD) beim Fototermin. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar rechnet Scholz mit einem sehr guten Abschneiden seiner Partei. Foto: Laura Lagershausen

Familienministerin Franziska Giffey(SPD). Foto: Franziska Coesfeld

Der Neujahrsempfang findet zum 32. Mal statt. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Fernsehkoch Christian Rach(l.) im Gespräch mit Joachim Gemmel (Asklepios). Foto: Laura Lagershausen



Robert Habeck, Bundesvorsitzender der Grünen, beim Fototermin. Foto: Laura Lagershausen

Unternehmer Ralf Dümmel freut sich 2020 auf eine neue Staffel der Vox-Erfolgssendung "Höhle der Löwen". Foto: HA

Carola Veit (l.), Präsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft im Interview mit Vanessa Seifert. Foto: Franziska Coesfeld

Auch die Jugendreporter interviewen die Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services

Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider (l.) im Gespräch mit Olaf Scholz (SPD).



Dr. Christian Harisch, Chef der Lanserhof-Gruppe, kündigt an, dass die Konzernzentrale in die HafenCity ziehen wird. Foto: HA

Die Abendblatt-Moderatoren Vanessa Seifert und Jens Meyer-Wellmann. Foto: Franziska Coesfeld

Warten auf die Gäste: Hier findet ab 10.15 Uhr der 32. Neujahrsempfang des Abendblattes statt. Foto: Monika Drews

Vanessa Seifert interviewt Hotel-Atlantic-Chef Franco Esposito. Foto: Franziska Coesfeld

Neujahrsempfang 2020: Die Flagge des Hamburger Abendblattes auf dem Dach des Hotel Atlantic. Foto: Roland Magunia



Die letzten Vorbereitungen im Hotel Atlantic. Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services



Nur 17,6 Prozent der Hamburger Unternehmer hatten sich an den Kammerwahlen 2017 beteiligt. 55 der 58 Sitze des Plenums waren damals an die Vertreter der Kammerrebellen gefallen. Diese zerstritten sich aber in der Folge.

Für den Unternehmensberater und Vizepräsidenten des FC St. Pauli, Jochen Winand, steht und fällt alles mit der Zusammensetzung des neuen Plenums. „Da sollten nur ehrbare Kaufleute gewählt werden. Keine Populisten.“

Impulsgeber für wirtschaftspolitische Themen

Volker Tschirch wünscht sich von der nächsten Kammerführung vor allem „mehr Berechenbarkeit im Ehrenamt“. Und zwischen dem Haupt- und Ehrenamt sollte es aus Sicht des Hauptgeschäftsführers des AGA Unternehmensverbands künftig ein „ungetrübtes Miteinander“ geben. Inhaltlich wünscht sich Tschirch eine Handelskammer, die wieder ein Impulsgeber bei wichtigen wirtschaftspolitischen Themen in der Stadt ist. Sie solle sich auf ihren gesetzliche Auftrag konzentrieren und Inhalte anbieten, welche die Zukunftsfähigkeit der Metropolregion fördern. Dazu zählt Tschirch die Entbürokratisierung der Verwaltung und eine bessere Infrastruktur. „Die Kammer war früher Ideengeber par excellence nicht nur für wirtschaftspolitische Themen in der Stadt. Da muss sie wieder hinkommen“, sagte der Unternehmer und ehemalige Wirtschaftssenator Ian Karan (parteilos).

Das aber dürfte noch Jahre dauern, war die einhellige Meinung einer ganzen Reihe weiterer Unternehmer. „Das neue Plenum wird sicherlich anders aussehen als das alte“, sagte etwa der frühere Chef von Vattenfall in Hamburg und heutige Unternehmensberater Pieter Wasmuth. „So wird die Schockstarre schnell gelöst werden. Der Richtungsstreit über die künftige Rolle der Kammer wird aber weitergehen. Da wird es noch mindestens eine weitere Wahlperiode dauern, bis wir Ergebnisse sehen.“

Verlorenes Vertrauen kehrt nur langsam zurück

Auch das verlorene Vertrauen und das einstige Ansehen der Kammer werde „nicht so schnell wieder gewonnen werden“, sagte Reeder Ebel. „Das dauert Jahre.“ Zudem seien viele gute Mitarbeiter abgewandert, ergänzte der Aufsichtsratschef der Haspa und ehemalige Hochbahn-Vorstand Günter Elste. Diese nun fehlende Kompetenz werde nicht über Nacht zu ersetzen sein.

„Eine der ersten Aufgaben des neuen Plenums wird es sein, ein vernünftiges Präsidium und eine starke Hauptgeschäftsführung zu schaffen“, sagte der Präsident der Hamburger Börse Friedhelm Steinberg. „Und das muss jetzt einmal länger halten als nur vier Jahre “, ergänzte er. Die Kammerrebellen hatten in den vergangenen drei Jahren gleich zweimal die Hauptgeschäftsführung ausgewechselt. Gleich am Anfang der Wahlperiode, die künftig vier Jahre lang ist, musste der langjährige Hauptgeschäftsführer Hans-Jörg Schmidt-Trenz gehen. Seine Nachfolgerin, die von den Rebellen berufene Christi Degen, hielt gerade einmal eineinhalb Jahre durch.