Hamburg. Die Zahl der Passagiere am Hamburger Flughafen hat im vergangenen Jahr leicht zugenommen. 2019 nutzten 17,3 Millionen Menschen den Helmut-Schmidt-Flughafen zum Ein- oder Aussteigen, teilte Hamburg Airport am Freitag mit. Das waren 0,4 Prozent mehr als im Vorjahr. „Der Wunsch zu reisen ist nach wie vor ungebrochen“, sagte Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler: „Fliegen ist zu einem Alltagsgut geworden.“

Doch die FDP in der Hamburgischen Bürgerschaft gießt etwas Wasser in den Wein: „Die Zahlen des Flughafens zeigen ein enormes Entwicklungspotenzial. Um dieses Potenzial zu heben, muss der Service am Flughafen verbessert werden", sagte Fraktionschef Michael Kruse mit Blick unter anderem auf die Gepäckabfertigung. "Wartezeiten von weit über einer Stunde auch außerhalb von Streikzeiten müssen endlich der Vergangenheit angehören. Hier ist der Flughafen aufgerufen, die Probleme bei den Bodendiensten zu beheben.“

Das Unternehmen hat mit den Bilanzzahlen die zweithöchste Marke seiner Geschichte gemeldet. Der Rekord stammt aus dem Jahr 2017, als 17,6 Millionen Passagiere gezählt wurden. Die Zahl der Starts und Landungen sei 2019 hingegen um 0,8 Prozent auf 155.000 Flugbewegungen gesunken. Möglich sei dies durch eine höhere Auslastung der Maschinen. Im Schnitt seien 124 Passagiere an Bord der Flugzeuge.

Flughafen Hamburg: Rekord bei Nachtflügen war 2018

Einen deutlichen Rückgang gab es bei den Flügen zwischen 23 und 0 Uhr. Die regulären Betriebszeiten des Airports liegen zwischen 6 und 23 Uhr. In der letzten Tagesstunde dürfen noch Maschinen starten und landen, die planmäßig bis 23 Uhr vorgesehen waren. 2019 waren es 678 Flugzeuge, die von der sogenannten Verspätungsregel Gebrauch machten, also etwa zwei pro Tag. Das seien 42 Prozent weniger gewesen.

Im Jahr 2018 gab es mit 1174 „Nachtflügen“ allerdings auch laut Umweltbehörde eine Rekordmarke. Der Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre lag bei 737 Starts und Landungen, geht aus dem Monatsbericht des Airports für November hervor. Demnach wäre 2019 auch dieser Wert unterschritten worden.

Für 2020 erwartet der Flughafen leichtes Passagierplus

Für dieses Jahr erwartet der Flughafen eine geringe Zunahme der Fluggastzahlen. Aktuell plane man „mit nur leicht höheren Passagierzahlen für 2020“, sagte Eggenschwiler.

Die Streckenvielfalt werde trotz des Schließens der Ryanair-Basis am kommenden Mittwoch weiter wachsen. Mit Tallinn (Estland), Tirana (Albanien), Vilnius (Litauen), Mailand-Linate (Italien), Larnaca (Zypern) und Preveza (Griechenland) kämen neue Ziele hinzu, die mit dem Sommerflugplan angeflogen werden sollen.