Hamburg. In den vergangenen Monaten hatte es sich durch die Probleme bei Boeing abgezeichnet: Airbus ist wieder der größte Flugzeugbauer der Welt. Der europäische Konzern lieferte im vergangenen Jahr 863 Maschinen aus, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Flugortungsdienste. Airbus kommentierte die Zahl nicht, weil sie noch nicht validiert sei. Bis Ende November gab es 725 Auslieferungen. Im Dezember müssten also 138 Flugzeuge den Besitzer gewechselt haben.

Boeing leidet unter dem Flugverbot für 737 Max

Boeing hatte in den ersten elf Monaten nur 345 Flugzeuge an Kunden übergeben. Der Erzrivale leidet unter dem weltweiten Flugverbot für die 737 Max. Nach zwei Abstürzen mit 346 Toten darf der Verkaufsschlager seit März nicht mehr ausgeliefert werden. Mehr als 400 Maschinen des Types stehen nun auf dem Firmengelände in der Nähe von Seattle. Boeing muss die Software des MCAS-Systems verbessern, die als Absturzursache identifiziert wurde. Ein Aufheben des Startverbots durch die federführende US-Luftaufsichtsbehörde FAA ist derzeit nicht in Sicht.

Airbus hätte mit 863 Auslieferungen das im Herbst um 20 bis 30 Maschinen gesenkte Auslieferungsziel von 860 leicht übertroffen. An den Börsen kam die Nachricht gut an. Die Aktien des im MDAX notierten Unternehmens legten bis zum Nachmittag 1,3 Prozent zu, notierten bei 133,86 Euro und lagen damit in der Nähe ihres Rekordhochs. Zuletzt holten sich die Europäer den Titel des größten Flugzeugbauers 2011 mit 534 zu 477 Maschinen. 2018 hatte Boeing mit 806 zu 800 Flugzeugen hauchdünn die Nase vorn. Wenn die 737 Max in diesem Jahr wieder ausgeliefert werden kann, dürften die US-Amerikaner wieder die Nummer eins werden.