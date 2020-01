Berlin. Spitzenpositionen in Politik und Wirtschaft sind oft noch die Domäne der Männer. Doch 2019 sind einige Top-Posten an Frauen vergeben worden. So wurde im Oktober Jennifer Morgan die erste Chefin eines Dax-Konzerns. Anfang November trat Christine Lagarde ihr Amt als Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Und seit Anfang Dezember ist Ursula von der Leyen Präsidentin der EU-Kommission.

Das ist eine erfreuliche Entwicklung, doch immer noch bleiben Frauen in Vorständen der börsennotierten Konzerne in der Minderheit. Die Unternehmensberatung EY zählte im August einen Frauenanteil von 8,7 Prozent – ein Höchstwert, immerhin. Da war SAP-Co-Chefin Morgan noch einfaches Vorstandsmitglied.

Frauen in Spitzenpositionen: Die Entwicklung täuscht

Doch 640 der 701 Vorstandsmitglieder der in den deutschen Aktienindizes notierten Konzerne Dax, MDax und SDax sind männlich, in zwei von drei Unternehmen sind im Vorstand Frauen gar nicht vertreten. „Wenn die Zahl der Frauen in den Vorstandsgremien weiter so langsam steigt wie im ersten Halbjahr dieses Jahres, wird es bis zum Jahr 2048 dauern, bis ein Drittel der Vorstandsposten mit Frauen besetzt ist“, rechnete EY-Experte Markus Heinen vor.

Ein Grund für die schleppende Entwicklung: Es gibt – anders als für die Aufsichtsräte – keine gesetzliche Frauenquote. Das soll sich nach dem Willen der SPD zwar ändern. Aber noch ist fraglich, ob die Union dem Gesetzentwurf von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht sowie Frauen- und Familienministerin Franziska Giffey zustimmt.

EZB-Präsidentin Lagarde: „Ich werde meinen eigenen Stil haben“

Dabei ist Diversität gut für die strategische Entwicklung der Unternehmen. Das ist diesen auch bewusst, wie eine Umfrage der kanadischen Fondsgesellschaft BMO Global Asset Management unter den 30 Dax-Unternehmen zeigt: Manche hätten auch auf Fallbeispiele verwiesen, bei denen zuvor vernachlässigte Diversitätsfragen dazu geführt hatten, dass große Gruppen potenzieller Kunden ignoriert wurden, heißt es in der Studie. Frauen sind also wichtig für eine gute Unternehmensentwicklung.

Führen sie aber tatsächlich anders als Männer? EZB-Präsidentin Christine Lagarde machte jedenfalls klar: „Ich werde meinen eigenen Stil haben. Ich werde ich selbst sein und deshalb anders.“ Anders jedenfalls als ihr Vorgänger Mario Draghi.

Einen ersten Eindruck haben die Ratsmitglieder schon bekommen: Einige berichteten nach einem informellen Kennenlerntreffen in einem Luxushotel im Norden Frankfurts begeistert von der Atmosphäre, so etwa Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann: „Frau Lagarde, die selbst weder raucht noch trinkt, hat in einer Hütte im Park französischen Käse und Wein servieren lassen, wir durften sogar Zigarre rauchen.“ Kleine Mittel, um die Atmosphäre unter den zerstrittenen Ratsmitgliedern zu entspannen.

SAP-Chefin: „Mir geht es um Talent, nicht um Titel“

Etwas lockerer mit den Mitarbeitern umzugehen, das dürfte auch der Amerikanerin Jennifer Morgan liegen. Die Art der Kommunikation sei wichtig, sagte sie in einem ihrer bisher seltenen Interviews dem „Spiegel“: „Ich brauche keine formalen Lagebesprechungen mit 48 Leuten im Raum. Ich brauche keine Titel und Hierarchien. Ich will mit demjenigen sprechen, der die meiste Erfahrung bei einem Thema hat. Mir geht es um Talent, nicht um Titel. Um Leistung, nicht um Firmenpolitik. Ich kann Anspruchsdenken nicht leiden. Ich hasse Dünkel.“

Der Anteil der Frauen liegt beim Walldorfer Softwarekonzern zwar bei nur 30 Prozent. Aber der Vorstand des wertvollsten Dax-Unternehmens besteht zu einem Viertel aus Frauen, 60 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder sind weiblich.

Drei Frauen, die Europa prägen: (von links) Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Mitte Dezember 2019 in Brüssel.

Foto: PoolDaina Le Lardic / dpa

Das Phänomen der Bienenkönigin

Ob Frauen, sobald sie einmal in einer Topposition sind, tatsächlich anders führen, darüber gehen die Ansichten auseinander. Studien helfen nur bedingt weiter. Frauen hätten zwar grundsätzlich einen anderen Führungsstil, sagt die Ökonomin Alexandra Niessen-Ruenzi, die sich an der Universität Mannheim mit Geschlechterforschung befasst: „Aber es gibt auch in der Literatur das sogenannte Queen-Bee-Phänomen. Das besagt, dass Frauen, die es in eine Führungsposition schaffen, es Frauen, die nachkommen, besonders schwer machen.“ „Bienenköniginnen“ können also auch unter den Führungsfrauen sein.

Doch Jennifer Morgan ist ein gutes Beispiel für ein Verhalten, das viele Frauen zeigen, wenn sie in Führungspositionen kommen. Frauen entscheiden nämlich dann vorrangig nach sachlichen Kriterien, mit wem sie zusammenarbeiten möchten. Sie handelten ohnehin viel rationaler, als ihnen gemeinhin nachgesagt werde, hat Angelika Huber-Strasser herausgefunden. Die Partnerin der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG ist für die jährliche Studie „Global female leader outlook“ verantwortlich.

Viele Frauen belasten hohe Erwartungen

Darin sagt die Mehrheit der Frauen, sie nutzten vor allem Analysen und Technologie, um ihre Entscheidungsfindung zu unterstützen. Eine andere Studie zu Vorstandschefs zeige, dass Männer dies weniger täten. „Sie sagen, sie verlassen sich bei Entscheidungen hauptsächlich auf ihre Intuition.“

Dennoch sind die Erwartungen an Frauen hoch, anders zu führen. Das belaste viele, meint Christine Bauer-Jelinek, Wirtschaftscoach aus Wien. Sie trügen nicht nur den „Rucksack“, ihr Unternehmen zum Erfolg zu führen, sondern auch den, der von ihnen verlange, dass sie anders, menschlicher führten und dass sie Frauensolidarität pflegen. Mit dieser Doppelbelastung kämen nicht alle Frauen zurecht.

Passt die Kultur nicht, verlassen Frauen das Unternehmen

Tatsächlich resignieren einige Frauen auch und geben ihren Job auf. Doch immer häufiger, so ein weiteres Ergebnis der KPMG-Studie zu weiblichen Führungskräften, würden diese Konsequenzen ziehen, wenn ihnen die Unternehmenskultur nicht mehr zusagt.

Prominente Beispiele dafür sind etwa Janina Kugel, Personalvorstand bei Siemens, die den Konzern Ende Januar verlassen wird, oder Lufthansa-Personalvorstand Bettina Volkens, die ihr Amt zum Jahresende aufgibt. In beiden Fällen stimmte die Chemie offenbar nicht mehr.