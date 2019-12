Hamburg. Mikroplastik lagert sich in Miesmuscheln, Heringen und Austern ab – das ist das Ergebnis einer Untersuchung im Auftrag von Greenpeace. Mitarbeiter der Umweltschutzorganisation hatten im November Meeresfrüchte und Fische gekauft. Die Ware stamme laut Händlerangaben aus Nord- und Ostsee sowie dem Nordatlantik, teilte Greenpeace mit.

Anschließend wurden die insgesamt 72 Tiere im Institut für Biologie der Universität Süddänemark in Odense untersucht. Die Ergebnisse: In sechs von zehn Austern, in acht von 20 Miesmuscheln und in zwei von drei Heringen wurde Mikroplastik nachgewiesen. In ebenfalls untersuchten ungepulten Nordseekrabben, Garnelen und Grönland-Shrimps seien hingegen keine Mi­kroplastikpartikel gefunden worden.

Bis zu 13 Tonnen Plastikmüll landen im Meer

„Alles Plastik, das in die Flüsse oder in die Meere gelangt, egal ob aus Kosmetik oder Verpackungen, wird irgendwann zu Mikroplastik und kann dann auf unseren Tellern landen“, sagte Manfred Santen, Chemie-Experte von Greenpeace. Jährlich würden zwischen fünf und 13 Millionen Tonnen Plastikmüll im Meer landen. Größere Plastikteile würden durch Wind, Wellen und UV-Strahlung zu Mikroplastik zerkleinert.

Viele Meeresorganismen könnten diese Plastikteilchen nicht von Nahrung unterscheiden. Durch die direkte Aufnahme oder über die Nahrungskette landen sie in den Meerestieren. Jährlich würden in Deutschland mehr als drei Millionen Tonnen Plastikverpackungsmüll anfallen. Jeder Deutsche verursache 38 Kilogramm Plastikmüll im Jahr, der EU-Schnitt liege bei nur 24 Kilogramm. „Es ist höchste Zeit, Produktion und Verbrauch von Plastik drastisch zu reduzieren“, sagte Santen: „Den Anfang muss die Verpackungsindustrie machen.“