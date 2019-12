Hamburg. Der Klimawandel ist auch in Hamburg schon heute spürbar: Es kommt objektiv messbar immer häufiger zu Hitzeperioden, Starkregen und Sturmfluten. Mittlerweile gilt es unter Wissenschaftlern als unstrittig, dass sich die Auswirkungen der Erderwärmung in den nächsten Jahrzehnten noch deutlich verschärfen werden, wenn es nicht gelingen sollte, die von Menschen verursachten Emissionen von Treibhausgasen – vor allem Kohlendioxid (CO 2 ) – spürbar zu drosseln.

Zwar hat sich die Bundesregierung gemeinsam mit anderen Staaten bereits seit dem Jahr 2002 wiederholt auf Reduktionsziele verpflichtet. So soll der CO 2 -Ausstoß Deutschlands bis 2030 gegenüber dem Niveau des Jahres 1990 um 55 Prozent sinken. Doch diese international vereinbarten Ziele reichen nach Auffassung von Umweltverbänden und Klimaforschern nicht aus, um die Erderwärmung auf weniger als zwei Grad zu begrenzen und damit ein gefährliches Kippen des Weltklimas abzuwenden.

Zudem bleibt Deutschland bisher auch noch deutlich hinter der selbst gesteckten CO 2 -Minderungsvorgabe zurück.

Als problematisch erweist sich gerade der Verkehrssektor. Er hat in Hamburg, wo er gut 28 Prozent aller CO 2 -Emissionen ausmacht, in den zurückliegenden Jahren sogar steigende Mengen des Klimagases ausgestoßen. Neue Antriebsformen für Pkw und Lkw sollen helfen, diese Tendenz umzukehren. Das Abendblatt beantwortet die wichtigsten Fragen zu den Perspektiven eines klimaverträglicheren Straßenverkehrs:

Warum sind die CO2-Emissionen des Verkehrs in Hamburg sogar gestiegen?

Wie Daten des Statistikamts Nord zeigen, hat der CO 2 -Ausstoß des Verkehrssektors in Hamburg von 2012 bis 2017 – neuere Daten liegen nicht vor – stetig zugenommen. Zwar umfasst der Verkehrssektor nicht nur den Straßenverkehr, dieser dominiert aber bei den Klimaauswirkungen. Experten zufolge wird der Effekt, den technischer Fortschritt in Form sparsamerer Motoren bringt, durch steigende Pkw-Zahlen und zunehmenden Lkw-Verkehr mehr als ausge­glichen.

grafik

Nach Angaben der europäischen Umweltbehörde EEA haben zudem die durchschnittlichen CO 2 -Emissionen neu zugelassener Pkw in den Jahren 2017 und 2018 sogar wieder zugenommen. Das dürfte am Dieselskandal liegen: Seitdem werden weniger Dieselfahrzeuge gekauft und mehr Autos mit Benzinmotor, die bei gleicher Leistung einen höheren Verbrauch aufweisen.

Wie stark muss der CO2-Ausstoß der Fahrzeuge sinken?

Dazu gibt es klare Vorgaben der EU-Kommission: In drei Stufen müssen die durchschnittlichen CO 2 -Emissionen neu zugelassener Pkw bis 2030 auf 59 Gramm pro Kilometer zurückgehen (siehe Grafik), was etwa einem Verbrauch von 2,6 Liter Benzin auf 100 Kilometer entspricht. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 lag der CO 2 -Ausstoß der Neuwagen im Schnitt bei mehr als 120 Gramm pro Kilometer. Sollten die Vorgaben nicht eingehalten werden, drohen den Autoherstellern Strafzahlungen. Im Hinblick auf die EU-Ziele ist zu beachten: Rein elek­trisch angetriebene Autos gelten den Bedingungen zufolge als emissionsfreie Fahrzeuge. Die CO 2 -Emissionen, die bei der Stromerzeugung anfallen, werden also nicht berücksichtigt, obwohl sie dem Klima schaden.

Eric Heymann, Branchenanalyst der Deutschen Bank, hat ausgerechnet, wie stark der Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen steigen muss, um die Grenzwerte einzuhalten: Im Jahr 2021 müssten es 10 bis 15 Prozent sein, zum Ende des nächsten Jahrzehnts dann sogar 30 bis 50 Prozent. Verglichen mit dem E-Auto-Verkaufsanteil der ersten neun Monate 2019 von gerade einmal 2,6 Prozent in der EU müsste also eine enorme Steigerung erreicht werden. Ähnliche Vorgaben wie für Pkw hat die EU-Kommission auch für schwere Lkw beschlossen. Demnach muss der CO 2 -Ausstoß dieser Fahrzeuge bis 2030 um 30 Prozent gegenüber 2019 sinken. Lkw und Busse sind heute für rund ein Viertel aller CO 2 -Emissionen des EU-Straßenverkehrs verantwortlich.

Welche alternativen Antriebsformen für Pkw und Lkw gibt es?

Nachdem im Jahr 2007 erste Elektroautos mit Batterie in Hamburg zugelassen wurden, liegt ihre Zahl aktuell bei knapp 4000. Wie klimaverträglich sie sind, hängt ganz wesentlich davon ab, auf welche Weise der zum Aufladen der Batterie genutzte Strom erzeugt wurde. Nach Angaben von Heymann liegt der CO 2 -Ausstoß eines batterieelektrischen Pkw der Kompaktklasse schon beim aktuellen deutschen Strommix – zwischen 40 und 50 Prozent stammen aus erneuerbaren Energien, Tendenz steigend – bei etwa 95 Gramm CO 2 pro Kilometer und damit niedriger als bei Verbrennungsmotoren.

Westhagemann

Ein Auto-Elektromotor kann seinen Strom aber auch aus einer Brennstoffzelle beziehen, die Wasserstoff nutzt. Doch selbst Verbrennungsmotoren lassen sich praktisch ohne CO 2 -Emissionen betreiben, wenn man anstelle von Benzin oder Diesel einen voll synthetischen Kraftstoff aus der Chemie­fabrik verwendet.

Welche Vor- und Nachteile hat die Wasserstofftechnologie?

Wasserstoff kommt in der Natur nur in gebundener Form vor, vor allem in Wasser. Um das chemische Element daraus in reiner Form gewinnen zu können (Elektrolyse), ist viel Energie in Form von Strom nötig. „Grüner“ Strom aus Windkraft ist gerade in Hamburgs Nachbarschaft zeitweise reichlich vorhanden: „In Schleswig-Holstein erzeugen die Windparks an guten Tagen schon heute mehr als 100 Prozent des Strombedarfs in dem Bundesland“, sagt Heinrich Klingenberg, Geschäftsführer der Hamburger Firma Hysolutions, die mehrheitlich der Stadt gehört und als Koordinierungsstelle für Elektromobilität fungiert. Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) sieht in Wasserstoff jedenfalls die „Antriebstechnik der Zukunft“.

Michael Westhagemann, Hamburgs Senator für Wirtschaft, Verkehr und Innovation (parteilos)

Foto: Andreas Laible

Nach dem Willen des Senators soll im Hafen die weltweit größte Elektrolyse-Anlage entstehen. Der so gewonnene Wasserstoff erzeugt im Fahrzeug in einer Brennstoffzelle zusammen mit dem Sauerstoff aus der Umgebungsluft wieder Strom für den Elektromotor – schadstofffrei. Allerdings ist der sogenannte Wirkungsgrad wegen der verschiedenen Umwandlungsvorgänge und der aufwendigen Speicherung relativ schlecht: Von der für die Wasserstofferzeugung eingesetzten Energie bleibt am Ende nur ein Viertel in einer für den Antrieb der Räder des Fahrzeugs nutzbaren Form übrig. Bei batterieelektrischen Autos sind es gut zwei Drittel.

Wie werden synthetische Kraftstoffe erzeugt und genutzt?

Für die sogenannten E-Fuels benötigt man zunächst Wasserstoff. Er wird dann mit Kohlendioxid (CO 2 ) verbunden, das entweder als Abfallprodukt aus indus­triellen Prozessen anfällt oder der Umgebungsluft entzogen wird. Aufgrund der energieaufwendigen Erzeugung ist der Wirkungsgrad noch schlechter als bei direkter Nutzung von Wasserstoff. Synthetische Kraftstoffe wird man künftig nach Einschätzung von Klingenberg daher vor allem im Luftverkehr, in der Schifffahrt und für Langstrecken-Lkw einsetzen, weil sich Batterien und große Wasserstofftanks dafür nicht anbieten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wie wird der Fahrzeugmix in Hamburg im Jahr 2030 aussehen?

„Bis zu ein Viertel des Fahrzeugbestands in der Stadt könnte dann einen Batterieantrieb haben“, sagt Klingenberg. Den Anteil der Wasserstoff-Fahrzeuge schätzt er auf „zwischen zehn und 20 Prozent“. Das werden aber hauptsächlich Busse und Lkw mit mehr als 7,5 Tonnen Gewicht sein. Der überwiegende Teil der Autos fahre aber auch 2030 immer noch mit dem Verbrennungsmotor. „Zwei Drittel der Menschen in Hamburg haben zu Hause keine Möglichkeit, ein E-Auto zu laden“, so Klingenberg.

Was sagen Umweltschützer zum CO2-Problem des Verkehrs?

Nach Auffassung der Umweltschutzorganisation BUND lässt sich das Klimaproblem des Verkehrs allein mit technischen Mitteln nicht annähernd lösen. Einen kompletten Umstieg auf E-Mobi­lität im Individualverkehr lehne man ab, heißt es im„Klimakrisenplan“ des BUND für Hamburg. So wäre allein für die Umstellung aller privaten Pkw eine Strommenge in der Größenordnung erforderlich, wie sie derzeit alle Windkraftanlagen in Deutschland zusammen produzieren. Für den BUND ist daher klar, dass der motorisierte Individualverkehr „drastisch reduziert“ werden muss.