Hamburg. Das richtige Shampoo für trockene Haare? Feine? Fette? Gefärbte? Oder Locken? Wenn man bei Jebe durch die Regalreihen geht, kann man schon mal den Überblick verlieren. Denn es gibt ja auch noch Spülungen, Kuren, Tönungen, Sprays und das alles von zig Marken. Dazu kommen Dutzende unterschiedliche Scheren und Schneider, Klemmen und Kämme. Was man eben so braucht, um die Haare professionell schön zu haben. Friseurbedarf heißt das offiziell im Handel.

Friseure kaufen im Fachgeschäft Jebe

„Das Prinzip ist ähnlich wie im Baumarkt“, sagt Jebe-Chef Torsten Stammerjohann. Handwerker, also Friseure mit eigenem Salon, kommen in das Fachgeschäft in der Altstadt, und immer mehr, die zuhause selbst waschen, pflegen, färben. „Beratung spielt bei uns eine große Rolle“, sagt der 59-Jährige. Es gibt Mitarbeiterinnen, die schon seit mehr als 25 Jahren dabei sind.

Stammerjohann führt Jebe seit 2007. Den Laden in dem expressionischen Backstein-Komplex im Hamburger Kontorhausviertel gibt es schon seit 1932. Theodor Jebe betrieb in dem Block zunächst einen Frisiersalon. Weil viele Seeleute aus dem nahen Hafen nach Seifen und Haarpflegemitteln für unterwegs fragten, baute der Friseurmeister parallel einen Großhandel auf und firmierte bald als „Theodor Jebe Seifenhaus“. „Er war der erste in Deutschland, der einen klassischen Salon hatte und außerdem Friseurbedarf verkaufte“, sagt Torsten Stammerjohann.

Sortiment, das es im Drogeriemarkt nicht gibt

Bis heute zieht das Angebot. Es passiert immer wieder, dass die ersten schon vor der Tür stehen, wenn das Spezialgeschäft um zehn Uhr morgens öffnet. Durch die Parfümerie-Abteilung mit bekannten Marken von Chanel bis Prada geht es über eine Treppe ins Untergeschoss zu den Profi-Haarpflege-Produkten. „Das ist unser Kerngeschäft“, sagt Torsten Stammerjohann. Insgesamt führt Jebe 37.000 Artikel, davon 10.000 im Friseurbedarf.

Zum überwiegenden Teil Dinge, die man nicht im Drogeriemarkt um die Ecke bekommt. Riesige Paletten mit Farbfarben von Wasserstoffblond bis Silbergrau, Welleneisen, Frisierumhänge, Trockenhauben, Rasiermesser, Schüttelhaar für Männer mit kahlen Stellen und – auch wichtig – Übungsköpfe, an denen Auszubildende Schnitttechniken erproben können. „Bei uns kann man alles in die Hand nehmen und ausprobieren. Das ist wichtig“, sagt Jebe-Chef Stammerjohann.

Bei Jebe gibt es Bürsten für jedes Haar.

Foto: Michael Rauhe

Erster eigener Salon in 80er-Jahren

Der Hamburger weiß, wovon er spricht. Sein Vater betrieb einen Friseursalon in Horn, in dem Stammerjohann praktisch groß geworden ist. Anfang der 80er-Jahre machte er seinen ersten eigenen Salon auf, in Rahlstedt. Später übernahm er dort einen weiteren Friseurladen. Seine Frau Gabriele hatte sich in Maschen selbstständig gemacht. „Trotzdem war mir ein bisschen langweilig“, sagt der Vater von zwei erwachsenen Kindern und grinst.

Er zog einen eigenen Großhandel mit Geschäften in Lübeck, Lüneburg und Oststeinbek auf. „Aber Jebe war schon damals die wichtigste Anlaufstelle für professionellen Friseurbedarf in der Stadt“, sagt er. Und die traditionsreichste. Als der Sohn des Gründers 2007 einen Nachfolger suchte, überlegte Stammerjohann nicht lange und kaufte den Betrieb. In den vergangenen Jahren hat er den Stammsitz an der Altstädter Straße modernisiert und ausgebaut. Inzwischen gibt es weitere Jebe-Standorte in Bergedorf und in Lübeck-Dänischburg. Insgesamt sind in dem Unternehmen 50 Mitarbeiter beschäftigt.

Das Geschäft ist in den vergangenen Jahren härter geworden. „Wir merken den Online-Handel“, sagt André Kaßner, der den Hauptladen managt. Etwa fünf Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet der Fachhändler insgesamt, davon den Löwenanteil an der Altstädter Straße. „Den Status quo bekommen wir hin. Wachstum ist nur über Expansion möglich“, sagt Jebe-Chef Stammerjohann.

Mehrere Anbieter in Hamburg rangeln in der Branche um Kunden, darunter AS-Friseurbedarf in Bahrenfeld, Stopperka in Hummelsbüttel oder das stark wachsende Unternehmen Hagel in Allermöhe, das inzwischen 14 Salons mit Endkunden-Verkauf im Großraum Hamburg und einen großen Online-Shop betreibt.

Haarspray Sprühgold ist ein Dauerbrenner

Jebe ist seit 1932 im Kontorhaus-Viertel

Foto: Michael Rauhe

Trotz der Konkurrenz ist Stammerjohann optimistisch für die Zukunft. „Haare sind immer ein Thema“, sagt er. Zu den Dauerbrennern bei Jebe gehört das Haarspray Sprühgold von Goldwell oder die Koleston-Haarfarben von Wella. Ob der Fachhandel auch weiter ein Familienunternehmen bleibt, ist offen – aber nicht ausgeschlossen. Tochter Marlena (28) betreibt in Düsseldorf den Online-Shop Wild Daisy. Angefangen hat sie mit einer Brautblumen-Boutique, in der sie auch Haarkränze für Hochzeiten offerierte.

Sohn Felix (22) studiert Betriebswirtschaftslehre und arbeitet nebenbei mit im Laden. Dabei setzt Inhaber Stammerjohann weiter auf das Stationärgeschäft. „Das ist unsere Kernkompetenz. Eine Haarschneide-Schere muss man in der Hand haben und ausprobieren. Die lässt sich nicht einfach im Internet bestellen.“

Lesen Sie am kommenden Sonnabend den nächsten Teil der Serie.