Hamburg. Nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Geschäftsjahr steigt der Hamburger Kupferkonzern Aurubis auf die Kostenbremse. Das bereits seit einigen Jahren laufende Effizienzsteigerungsprogramm solle im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 zu einem Programm werden, „das seinen Fokus auf Kosteneinsparungen hat“, sagte der neue Vorstandschef Roland Harings am Mittwoch bei der Vorlage der Unternehmensbilanz 2018/19 im Hamburger Stammwerk.

Details zum geplanten Sparprogramm und dessen Umfang stünden noch nicht fest, sagte Harings, der den Konzern seit Mitte des Jahres führt. Mit ihm solle „mindestens der Inflation sowie den schwächeren Konjunktur- und Marktbedingungen entgegengewirkt“ werden. „Wir haben mit der Kostenanalyse begonnen und wir sehen Potenziale, sie zu senken“, sagte Harings.

„Performance war unbefriedigend“

Das Management reagiert damit auf den Einbruch des operativen Vorsteuergewinns im vergangenen Jahr. Er sank um 42 Prozent auf 192 Millionen Euro. Die Gewinnmarge ging damit von 15 auf 8,6 Prozent zurück. „Das ist kein schlechter Wert für ein Industrieunternehmen, aber er liegt deutlich unter unserem Anspruch 15 Prozent zu erreichen“, sagte Harings. Die operative Performance sei unbefriedigend gewesen.

Für den Gewinneinbruch gab es mehrere wichtige Gründe: Alle drei großen Werke – neben Hamburg gehören Orlen (Belgien) und Pirdop (Bulgarien) dazu – standen teilweise gleichzeitig und ungeplant wegen Schäden an den Produktionsanlagen mehrere Tage lang still.

Dividende soll sinken

Zudem musste Aurubis 80 Millionen Euro in der schwächelnden Flachwalzsparte sowie durch den abrupten Stopp des Investitionsprogramms FCM (Full Complex Metallurgy) abschreiben. Der Aufsichtsrat hatte FCM, in das bis dahin bereits 30 Millionen Euro geflossen waren, im Sommer kurzfristig abgesagt, weil es wachsende Zweifel an der Profitabilität gab. Harings’ Vorgänger Jürgen Schachler musste wenige Wochen vor dem regulären Ende seines Vertrags gehen. Gedrückt wurde der Jahresgewinn zudem durch eine insgesamt schwächere Kupfer-Nachfrage der Autoindustrie. Das werden nun auch die Aktionäre zu spüren bekommen. Die Dividende soll auf 1,25 Euro (Vorjahr 1,55 Euro) sinken.

Die Jahreszahlen und der Ausblick auf das im Oktober gestartete neue Geschäftsjahr gaben Aurubis an der Börse starken Auftrieb. Der Kurs der im MDAX notierten Aktie legte am Mittwoch zeitweise um mehr als 10 Prozent auf annähernd 49 Euro zu, gab im Tagesverlauf jedoch wieder etwas nach. Im Sommer war Aurubis zeitweise unter die Marke von 35 Euro gerutscht. Im Jahresverlauf steht bei Europas größter Kupferhütte bislang ein Plus von gut 12 Prozent zu Buche. Der MDAX legte dagegen um mehr als ein Viertel zu.

Bis zu 250 Millionen Euro Gewinn

Für das laufenden Geschäftsjahr erwartet das Management einen Vorsteuergewinn zwischen 185 Millionen und 250 Millionen Euro sowie eine Marge zwischen 8 und 11 Prozent. „Die E-Mobilität mit ihrem hohen Kupferbedarf gewinnt zunehmend an Bedeutung. Gerade in den vergangenen Wochen gab es noch sanfte, aber positive Signale“, sagte Harings. In die Prognose bereits eingepreist ist der – geplante – Stillstand im Hamburger Werk im Oktober und November. Auf der Peute war die Produktion mehrere Wochen lang für Wartung, Reparaturen und den Einbau neuer Anlagen heruntergefahren worden. Die Investition von 50 Millionen Euro in das Stammwerk werde das Ergebnis im ersten Quartal voraussichtlich mit 34 Millionen Euro belasten, hieß es.

Harings betonte, Aurubis halte an der Strategie fest, sich zu einem Multimetall-Konzern zu entwickeln und neben Kupfer verstärkt auch andere Metalle zu gewinnen. Beim Gold ist das im vergangenen Jahr bereits gelungen: Die Ausbeute stieg um sechs Prozent auf 51 Tonnen. „Wir gehören zu fünf größten Goldproduzenten weltweit“, so der Vorstandschef.

Brüssel hat das letzte Wort

Ein wesentlicher Baustein der Strategie ist die geplante Übernahme des spanisch-belgischen Recyclingunternehmens Metallo. Und obwohl die Wettbewerbshüter der EU unlängst angekündigt haben, dass sie das geplante Geschäft sehr genau prüfen werden, rechnet der Konzern damit, dass er bis April 2020 eine Freigabe aus Brüssel erhält. „Wir sind weiterhin extrem zuversichtlich“, so Harings.

Von der ertragsschwachen Flachwalzsparte will sich der Konzern weiterhin trennen. Im Frühjahr war der geplante Verkauf an die Wieland-Werke an einem Veto aus Brüssel gescheitert. Jetzt würden Gespräche mit anderen potenziellen Käufern geführt, sagte Harings.

Wachstum durch Zukäufe

Der Übernahmekandidat Metallo hat sich auf die Rückgewinnung von Nichteisenmetallen aus Recyclingmaterialien spezialisiert. Sollte Brüssel auch dieses Geschäft verbieten, wäre das ein herber Rückschlag. „Speziell im globalen Recycling-Geschäft sehe ich großartige Chancen für Aurubis“, sagte der Vorstandschef. Und dabei wolle Aurubis auch wieder stärker als zuletzt ein Wachstum durch Zukäufe im Ausland ins Auge fassen. „In den USA und in Asien gibt es noch viel Potenzial für Recycling“, so Harings.

In Hamburg und den anderen großen Werken soll derweil mehr Gewicht auf die vorbeugende Instandhaltung gelegt werden – damit es dort weniger ungeplante Produktionsstillstände gibt.