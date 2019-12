Hamburg. Oppositionspolitiker haben auf das geplante Modernisierungsprogramm HAM Flex des Hamburger Flughafens reagiert. Der rot-grüne Senat sei aufgefordert, seine Planungen für den Airport zu überprüfen, sagte Michael Kruse, der FDP-Fraktionsvorsitzende in der Bürgerschaft: „Solange durch die umfangreichen Baumaßnahmen massive Einschränkungen in der Leistungsfähigkeit des Flughafens bestehen, ist es offenbar sehr schwer, die geplanten Gewinnziele zu erreichen.“ Deshalb werde seine Partei Anfang Januar im Ausschuss für öffentliche Unternehmen hinterfragen, „weshalb der Flughafen von der Stadt so einen Gewinndruck bekommt“.

Wie berichtet, will der Airport die Erlöse um mindestens fünf Millionen Euro pro Jahr steigern und die operativen Kosten um mindestens gut zehn Millionen Euro dauerhaft senken. Dadurch soll das Ergebnis nachhaltig steigen. Im Doppelhaushalt 2019/2020 der Hansestadt wurde für 2018 ein Ergebnisziel des Airports von knapp 45 Millionen Euro ausgewiesen.

Tatsächlich verdient wurden wegen hoher Investitionen in die Infrastruktur und eines Passagierrückgangs nur 36,1 Millionen Euro, ein Minus von 22 Prozent zu 2017. 2019 und 2020 soll der Airport laut Planung jeweils rund 45 Millionen Euro verdienen. Der Airport führt die Gewinne an die Stadt und den zweiten Gesellschafter Avi Alliance ab.

FDP und CDU begrüßen, dass Airport Kosten überprüft

Kruse und Michael Westenberger (CDU) begrüßen, dass der Airport seine Kostenstruktur überprüfe. „Bei allen Maßnahmen zur Kosteneinsparung muss aber sichergestellt werden, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Hamburger Flughafens keinen Schaden davonträgt“, sagte Westenberger. Der Service für Passagiere dürfe nicht schlechter werden. Kruse kritisierte, dass der Airport auf die lange stark gewachsenen Airlines wie Ryanair und Easyjet gesetzt habe: „Das Image des Regionalflughafens für Billigflieger hat nicht geholfen, um weitere attraktive Verbindungen wie zum Beispiel Interkontinentalverbindungen zu gewinnen“. Diese hält er für ertragreicher.